Погода на июнь в Санкт-Петербурге 2020: Жары ждать не стоит

В этом году в Санкт-Петербурге выдалась довольно холодная весна. По-настоящему теплых дней пока было очень мало. Зато хватило дождей, мокрого снега и даже града! Этому маю в Северной столице синоптики прочат попасть в тройку самых холодных в XXI веке. Так что вся надежда теперь на начало лета, которое с нетерпением ждут горожане. Какой будет погода в июне в Санкт-Петербурге 2020, «Комсомолка» узнала у главного синоптика города Александра Колесова.

Как всегда, более точный прогноз специалисты составят ближе к концу месяца. Но уже сейчас у синоптиков есть предварительные данные. Июнь скорее всего будет «средненьким» – сильной жары, как и холодов не ожидается.

– Предварительный прогноз говорит о том, что температура в июне будет близкой к норме. То есть днем от +16 до +21 градусов. Такой фон, конечно, холоднее, чем в прошлом году, – отметил Александр Колесов.

Июнь в Петербурге не пройдет без дождей, но и хорошие дни тоже будут.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Первые дни июня скорее всего порадуют Северную столицу: сейчас на город надвигается волна тепла. Уже известно, что к концу мая тоже распогодится и потеплеет. К выходным 23 и 24 числа температура воздуха будет повышаться до +15 градусов. А на последней неделе месяца и вообще можно ждать до +20 тепла. Этот период могут захватить и первые июньские дни. А дальше Петербургу все-таки не обойтись без дождей.

– Думаю, что в течение месяца будут отдельные периоды выше +20 градусов, но непродолжительные. А во второй и третьей декаде июня ожидаются циклоны, осадки. Но температура тоже будет близкая к норме, – добавил Александр Колесов.