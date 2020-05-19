Похороны без родственников: В Санкт-Петербурге запретили прощаться с усопшими, даже если у них не было коронавируса

Похороны в Санкт-Петербурге теперь дело непростое. Северная столица в борьбе с пандемией, судя по всему, отказывается от всех прощаний родственников с умершими. Любое тело, независимо от причин смерти, теперь считается зараженным. Такой вывод можно сделать из нового предписания городского Роспотребнадзора. В Сети появился документ, который запрещает церемонию прощания со всеми умершими, независимо от диагноза. Будь то авария, убийство или несчастный случай.

Официально о новых правилах ритуальных церемоний в городе не объявляют. Хотя для многих жителей этот вопрос сейчас крайне важен. В Роспотребнадзоре подтверждают наличие документа, но от комментариев отказываются.

- Это внутренний документ для служебного пользования, - пояснили в Роспотребнадзоре Санкт-Петербурга.

На деле же новое предписание, судя по всему, уже действует. Например, в справочной ГУП «Ритуальные услуги» подтверждают введение новых правил на захоронение.

- Да, конечно, прощание запрещено. Вас что не предупредили? Карантин! - заверил диспетчер предприятия.

Ранее похороны зараженных разрешены были только на одном кладбищеФото: Артем КИЛЬКИН

- А если не было коронавируса?

- Ну и что? Все равно в морге находился, контактировал с зараженным коронавирусом. Запрещено прощание, закрытый гроб. Все для вашей безопасности. У всех, кто попадает в морг, берут тест на короавнирус. Но все покойные вместе лежат. В сутки по 70 человек привозят. Кто знает, могут ли они заразиться. Новые правила продлятся до конца мая.

Причины новых правил пока не понимают даже эксперты. По их словам, нововведение не поддается объяснению.

- Передача коронавируса между трупами? – удивился патологоанатом Александр Эдигер. - Запрет на прощание со всеми умершими это сущее безумие. Умершие от ковида должны быть похоронены по эпидемиологическим правилам в закрытых гробах. А всех так хоронить - это нонсенс. В этой ситуации труп, поступающий в морг, должен быть уже изолирован, упакован, чтобы не было возможности устраивать из морга или ритуального бюро точки передачи вируса. А все остальное я даже комментировать не буду.

В самом правительстве Петербурга смогли прокомментировать ситуацию не сразу.

- Администрация города получила предписание главного санитарного врача Санкт-Петербурга, которое «исключает осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза», - поясняют в правительстве города. - В настоящее время все организации, занятые в сфере оказания ритуальных услуг, неукоснительно соблюдают санитарно-эпидемические нормы и требования, обеспечивают безопасность сотрудников. Вместе с тем, по мнению губернатора Александра Беглова, ситуация требует определить условия, при которых участие близких родственников или законных представителей в церемонии прощания и похорон будет возможно.

Сейчас в правительстве уточняют у Роспотребнадзора, в каких случаях родственников допустить на прощание будет можно. Для этих случаев хотят оборудовать ритуальный зал крематория Санкт-Петербурга.

- На кладбищах Санкт-Петербурга услуги по организации церемоний прощания не предоставляются, но запрета на участие в церемонии похорон самых близких родственников нет, - поясняют в правительстве.