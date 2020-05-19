От Лисьего Носа до Кудрово: Петербуржцы создали карту безопасных веломаршрутов

С каждым солнечным днем в Санкт-Петербурге все больше желающих прокатиться с ветерком на велосипеде. Едешь себе спокойненько, а перед глазами достопримечательности сменяют одна другую, петляют каналы и мелькают скверы. Да и до окраин добраться несложно – двухколесный транспорт позволяет разъезжать по всему городу. Правда, периодически велосипедистам приходится двигаться бок о бок с машинами, либо, нарушая ПДД, теснить пешеходов, ведь велодорожки есть не везде.

Посмотрели на это петербургские активисты и решили: ситуацию надо менять. В итоге разработали карту, где указали, как велодорожки могут связать весь город, обеспечив тем самым комфорт и безопасность любителям экологичного транспорта. Обращение направили в Смольный. «Комсомолка» выясняла, есть ли шанс у нового «велосипедного» проекта.

Павел Хусу и его команда создали специальную велокарту.Фото: Александр ГЛУЗ

Без машин и пешеходов

- Ехал я недавно по улице Почтамтской, как вдруг водитель одного из автомобилей открыл дверь. Она меня задела, и я упал. Благо, сзади никого не было, машина меня не переехала, и я отделался ссадинами, а водитель – вытаращенными от испуга глазами, - рассказывает в интервью с корреспондентом «Комсомолки» руководитель петербургского велосообщества Павел Хусу.

По его словам, сейчас, когда на дорогах Северной столицы стало намного свободнее, велосипедисты сильнее рискуют попасть под машину, ведь тем, кто управляет «железным конем», хочется посильнее разогнаться на пустой проезжей части, и при этом «коня» двухколесного они могут не заметить.

- Поэтому часто нам приходится нарушать ПДД и ехать по пешеходной зоне. Многие и вовсе отказываются от велосипеда, хотя столько лет на нем ездили, - делится Павел. – В связи с этим и родилась наша инициатива – сделать временные велосипедные полосы, которые позволили бы любителям крутить педали перемещаться по городу отдельно от машин и пешеходов.

По мнению петербуржцев, весь город может стать одной велосипедной "сетью"

Временные велодорожки, как отмечают активисты, могли бы появиться на набережных и на проспектах, которые связывают окраины города с центром. Приспособить под новый маршрут можно бы было дорожные полосы, которые шире, чем нужно по ГОСТу, и не слишком оживленные тротуары. Свои идеи активисты нанесли на карту. Если ей верить, безопасный веломаршрут может пролегать от Лисьего Носа до Кудрово.

- Это только наши предложения, - поясняет Павел. – Конечно, мы будем их дорабатывать, и уже совсем скоро предоставим в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Новых дорожек не будет

Комитет готов поддержать инициативу петербуржцев, однако не все так радужно. Разработать проект велодорожек по всему городу, согласовать его на всех уровнях, организовать конкурс и, наконец, провести работы – все это в лучшем случае займет полгода. Но выход есть - разработать веломаршруты, используя уже существующую инфраструктуру.

Новые дорожки оборудовать не получится - это слишком сложный и длительный процесс.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Мы планируем присоединиться к рабочей группе активистов, чтобы совместно разработать интерактивную карту приоритетных маршрутов велодвижения, - отметили в пресс-службе Комитета. - Карта будет основана на использовании существующей велоинфраструктуры, выделенных полос для движения общественного транспорта и мало загруженных улиц. Также совместно с активистами мы планируем проработать трассировки наиболее востребованных веломаршрутов для их реализации в будущем.

Сообщается, что работа над проектом начнется уже на этой неделе.