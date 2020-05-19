2020-05-19T19:34:22+03:00
Общество

Сбербанк отменил комиссию за переводы между регионами для клиентов Северо-Запада

По новому правилу пользователи могут отправлять друг другу до 50 тысяч рублей в месяц без дополнительных сборов
Маргарита РЕПИНА
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Сбербанк отменил комиссию за переводы между регионами для клиентов Северо-Запада.Сбербанк отменил комиссию за переводы между регионами для клиентов Северо-Запада.Фото: Анастасия Осипова
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Новые виды переводов Сбербанк начал тестировать еще осенью прошлого года. Одним из первых регионов-везунчиков стала Карелия. С ноября 2019 для клиентов банка отменили комиссию за денежные переводы в другие регионы страны. Теперь такая опция стала доступна и для остальных жителей Северо-Запада. Рассказываем, что именно изменилось и кто может воспользоваться услугой.

О НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Новые тарифы по переводам в отделениях Петербурга, Ленинградской, Новгородской и других областей начали действовать с 19 мая. С этого дня отправлять деньги в любой регион России можно без комиссии, главное, чтобы сумма перевода не превышала 50 тысяч рублей в месяц. Для многих пользователей придерживаться этой суммы не составит труда. Как отмечают в Сбербанке, свыше 88% клиентов, в число которых входят пенсионеры и студенты, не превышают этот порог. Поэтому, новость об избавлении от дополнительных расходов точно будет приятной!

ЛИМИТ МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ

Оставшиеся 12% получат возможность снизить свои расходы при переводах. Для этой группы клиентов Сбербанк разработал специальный сервис подписок в своем онлайн-банке. Всего для пользователей будут доступны три пакета. Первый - «Плюс 50 000 рублей на переводы» - позволит повысить лимит еще на 50 тысяч до конца месяца за 99 рублей. Второе предложение - «На переводы». Оформив его за 199 рублей, клиент на месяц получит безлимит на все переводы на карты и счета клиентов Сбербанка. Для тех, кто отправляет деньги регулярно, предусмотрена подписка на три месяца (499 рублей) или на год (1599 рублей).

Услуга «На платежи и переводы» за 299 рублей предоставит полный безлимит на все переводы и платежи. Здесь клиенты также смогут выбрать для себя наиболее выгодный вариант. Например, подписка на три месяца обойдется в 749 рублей (экономия около 150 рублей), на год — 2499 рублей (экономия больше тысячи).

А вот условия для переводов между своими счетами и картами даже в разных регионах остались прежними. Независимо от суммы комиссию с вас брать не будут. Также без дополнительных сборов переводы могут осуществлять клиенты «Сбербанка Первого» и PrivateBanking, имеющие специальный пакет привилегий.

Новая система тарификации работает только в Сбербанк Онлайн, а также СМС-банке.

НА ЗАМЕТКУ

Комиссия при переводе в другие банки останется неизменной. Стоимость операции для клиента составит от 1 до 1,5 % от размера перевода. Конечная сумма будет зависеть от банка, в который (или со счета которого) переводятся деньги. Такие операции не будут «расходовать» лимит бесплатных переводов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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