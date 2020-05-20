Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 20 мая 2020: пессимистический сценарий развития инфекции и новый антирекорд самоизоляции

«Комсомолка» подготовила последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 20 мая 2020 года. За минувший день опасная инфекция подтвердилась снова у большого числа горожан.

– Всего с начала пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге выявили 11 340 случаев заражения COVID-19. Выздоровело 2272 человека. Смертельных случаев зафиксировано 95. За минувшие сутки инфекцией заболели еще 453 человека, а пятеро скончались, - сообщили в городском оперштабе по борьбе с коронавирусом.

«КП-Петербург» побеседовала с компетентными аналитиками и выяснила, что сейчас пандемия в городе развивается по пессимистическому сценарию. По прогнозам экспертов, пик коронавируса придется на 24 мая, а кафе и торговые центры откроют не раньше, чем через три недели. Возможно, придется даже отложить начало учебного года из-за наплыва приезжих в Северную столицу. К слову, эксперты порассуждали и о том, как вскоре изменятся привычки петербуржцев. Некоторые считают, что горожане, например, могут насовсем отказаться от рукопожатий.

Сейчас в Санкт-Петербурге запретили ритуальные прощания на кладбищах с горожанами, умершими от любой причины. Об этом позаботилась главный санитарный врач города. Пока что в Смольном уточняют у Роспотребнадзора, в каких ситуациях родственников все же можно будет допустить на прощание. Для этих случаев хотят даже оборудовать ритуальный зал в крематории.

Индекс уровня самоизоляции в Северной столице вновь продолжает огорчать. На этот раз показатель нахождения горожан дома составил всего 1,5 балла из возможных пяти. Ниже еще не было. За неделю индекс упал на 0,9 балла.

Добавим, что благодаря переливанию плазмы от коронавируса вылечился уже второй тяжелобольной пациент в Санкт-Петербурге. Ему стало легче уже на второй день.