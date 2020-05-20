«Плазма сыграла важную роль»: Врач, тяжело болевший коронавирусом, рассказал о переливании

В Санкт-Петербурге уже второй пациент с коронавирусом после переливания плазмы выздоровел и выписан домой. Им оказался заведующий отделением реабилитации спинальных больных и черепно-мозговой травмы Анатолий Спирин, который переносил инфекцию в тяжелой форме. Врач находился в Городской больнице №40 и стал одним из трех пациентов, кого лечили плазмой донора, переболевшего COVID-19. В среду, 20 мая 2020 года, он рассказал, как прошла процедура.

- Был кашель сильный, насморк, голова болела. Ухудшение наступило дней через пять, когда подскочила температура, появилось затруднение дыхания, усилились симптомы, не хватало воздуха. Все нарастало. Я думал уже дочери письма писать, - рассказал Анатолий Спирин.

Когда состояние пациента уже серьезно ухудшилось, врачи прокапали ему плазму от донора, который уже переболел коронавирусом. Спирин отмечает, что уже ночью ему стало лучше.

- К счастью, что плазма, которую мне прокапали, я думаю, сыграла важную роль. Температура спала, я спал ночью не захлебываясь как обычно. Утром я проснулся и понял, что что-то изменилось, - отметил пациент.

По словам заведующего отделением анестезиологии и реанимации Евгения Гарбузова, после применения плазмы на следующие сутки клиническая ситуация стала меняться, у пациента улучшилась оксигенация и еще через сутки его состояние перестало внушать опасения.

На данный момент трем пациентам с коронавирусом была перелита плазма доноров. Два первых, оба врачи, уже выздоровели и вернулись домой. Еще один пациент Городской больницы №40, которому перелили плазму, сейчас находится на аппарате ИВЛ. Врачи отмечают, что после переливания его состояние стабилизировалось. За ним продолжается наблюдение.