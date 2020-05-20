ЦПКиО, Петропавловская крепость, зоопарк: Какие парки и музеи в Санкт-Петербурге первыми откроются после карантина

Не меньше двух месяцев займет восстановление культурной жизни в Санкт-Петербурге после режима самоизоляции. Об этом в ходе онлайн-конференции «Музеи в эпоху пандемии: границы и возможности» рассказал глава комитета по культуре города Константин Сухенко.

- По нашим оценкам, от разрешения посещения территорий музейных комплексов до полномасштабного восстановления деятельности пройдет около двух месяцев, - рассказал чиновник. – Но при этом мы даже не говорим о посещаемости, о возвращении туристов, о полных залах. Здесь мы зависим от решений правительства, от позиции Роспотребнадзора. Но, конечно, у нас нет никаких иллюзий: Интернет-формат никогда не заменит живое «прикосновение» к музеям.

Звери уже соскучились по посетителям.Фото: Олег ЗОЛОТО

При этом в Смольном уже есть понимание, какие объекты культуры откроются в городе после смягчения ограничений в первую очередь.

- На первом этапе, как только разрешит Роспотребнадзор, мы планируем открыть те территории учреждений культуры, музейных комплексов, которые имеют большую территорию, где можно бывать людям и гулять, - объяснил Константин Сухенко.

Под вышеперечисленное, по словам чиновника, попадают в первую очередь Центральный парк культуры и отдыха, Гатчинский музей-заповедник, Музей истории города - Петропавловская крепость и Зоопарк. А также «Манеж» на Исаакиевской площади, «потому что он достаточно большой и позволяет сохранить дистанцию».

- Но изначально это будут только одиночные или, максимум, семейные экскурсии, - подчеркнул глава комитета по культуре.

Многие горожане любят проводить свои выходные на Елагином острове .Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Об иностранных гостях речь в Санкт-Петербурге пока что даже не идет. Как рассказал в ходе той же конференции глава комитета по туризму Евгений Панкевич, открытие начнется с внутреннего туризма.

- Сейчас наша главная задача подготовиться к этом, - пояснил чиновник. – Создать комфортную и уютную территорию для туристов, где будет безопасно находиться. Нужно правильно выстроить логистику, пересмотреть вопросы дистанции посетителей, разобраться со средствами индивидуальной защиты. Как только мы сможем представить новую схему работы, это станет первым шагом к выходу из ситуации. Наша основная задача не только восстановить туристический поток, но и приумножить его.