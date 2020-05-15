УРАЛСИБ запустил второй корпоративный акселератор для стартапов
БАНК УРАЛСИБ объявляет о запуске корпоративного акселератора для стартапов «УРАЛСИБ Tech 2020». Акселератор направлен на поиск, пилотирование и внедрение в бизнес Банка инновационных технологических решений на базе финтех-стартапов. Оператором программы выступает акселератор «Финтех Лаб».
Организатором процесса выступает «Инновационная лаборатория iLab» банка УРАЛСИБ. Процесс внутри программы построен на прямом взаимодействии кросс-функциональной команды со стороны Банка и стартапом. В течение периода акселерации команду стартапа сопровождают ментор и трекер, помогающие ей эффективно взаимодействовать с Банком.
Для конкурсного отбора стартапов Банк УРАЛСИБ выбрал несколько приоритетных направлений:
- Платформы и решения для Machine Learning - моделей;
- Решения для цифровизации клиентского опыта МСБ;
- Системы распознавания речи и идентификации клиента по голосу
- Скоринг клиентов – физических и юридических лиц;
- Сервисы повышения лояльности и оптимизации клиентского пути;
- Оптимизация внутренних процессов, автоматизация и роботизация, в том числе - распознавание документов, цифровизация архивов.
В роли заказчиков со стороны Банка выступят профильные подразделения банка, образующие мини-продуктовые команды. Для них запланирована специализированная образовательная программа, направленная на развитие soft-skills по быстрому запуску пилотов и формированию концептов (product vision).
С подробным перечнем направлений для отбора и условиями участия можно ознакомиться на сайте программы. Прием заявок продлится до 25 мая 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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