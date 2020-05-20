В Ленобласти стартовали общественные работы для тех, кто остался без денег из-за пандемии

В Ленобласти запустили общественные работы для тех, кто остался без денег во время пандемии. Идею самих общественных работ губернатор региона предложил еще в апреле. И вот вчера было подписано постановление, где определен порядок предоставления субсидий юридическим лицам. Средства выделяет областной бюджет в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения Ленинградской области».

- Помимо тех социальных выплат, которые мы выделяем из областного бюджета предпринимателям, безработным, самозанятым, мы должны дать людям, оставшимся сегодня без дохода, возможность работать и зарабатывать, - сказал Александр Дрозденко. - Сначала запускаем общественные работы в дорожной сфере, в дальнейшем рассмотрим и другие направления - экологию и создание интерактивных карт.

Дату старта назначили на 25 мая. Начинаем с дорог. По расчетам в этой сфере готовы принять 1-1,5 тысячи человек. Что делать? В списке работ вырубка деревьев и кустарников, скашивание травы и уборка мусора в полосе отвода, очистка и мойка дорожных знаков, покраска бордюрного камня, барьерных ограждений, автобусных остановок, очистка водоотводных лотков и другие.

К слову. Принять участие могут не только безработные, но и те сотрудники предприятий, которые пока не работают из-за пандемии. Что нужно сделать? Для этого в первую очередь обратиться в районный филиал Биржи труда. Сделать это лучше всего дистанционно, портал принимает все документы онлайн. А теперь самое важное: о каких суммах идет речь? Оплата будет составлять 24 260 рублей в месяц. Это два МРОТа. Если произвести нехитрый расчет, выходит примерно 1-1,2 тысячи рублей за рабочий день.