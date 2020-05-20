Сезон клещей в Санкт-Петербурге 2020: Самые опасные районы на карте

Сезон клещей в Санкт-Петербурге 2020 в разгаре: кровососу вовсю активизировались. Так, только за первую неделю мая 2020 года (с 4 по 10 число) за помощью к медикам после укуса клеща обратились 876 человек, включая 272 детей. Зачастую петербуржцы «привозят» клещей из Ленинградской области. Например, с дач, куда многие горожане отправлялись на майские праздники или пережидать «карантин». И уже понятно, где кровосов можно встретить чаще всего. Мы обозначили самые опасные районы по укусам клещей в Санкт-Петербурге на карте.

Лидером в этом антирейтинге стал Курортный район. И это неудивительно – ведь район богат лесопарками и лесами, которые окружают пляжи на Финском заливе. Следующими в тройке самых «опасных» по клещам идут Пушкинский и Красносельский районы.

Как известно, клещи опасны тем, что переносят инфекции клещевого энцефалита и боррелиоза. Чтобы избежать укусов важно соблюдать правила личной безопасности (использовать репелленты, закрытую одежду, осматривать себя). А защититься от инфекции можно только с помощью вакцин.

В каких районах Санкт-Петербурга зарегистрировано больше всего укусов клещей.Фото: Павел РОМАНОВ

Подумать о прививках стоило раньше, ведь их делают в несколько этапов (обычно два или три) и начинают осенью, чтобы успел выработаться иммунитет. Но и сейчас в Петербурге еще можно сделать вакцину от клещевого энцефалита. Нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. Особенно важно привиться тем, кто в ближайшее время отправляется в эндемичный район, где есть клещи. Вакцину нужно сделать как минимум за две недели до выезда.

КСТАТИ

Тем временем в лабораториях Петербурга с конца апреля исследовали уже 584 клеща, снятых с людей. И возбудитель иксодового клещевого боррелиоза обнаружили в 127 пробах, а клещевого вирусного энцефалита - в 1 пробе.

КОНКРЕТНО

В каких районах Санкт-Петербурге больше всего укусов клещей (на 20 мая 2020 года):

Курортный (29 укусов)

Пушкинский (21 укус)

Красносельский (13)

Приморский (8)

Колпинский (8)

Выборгский (5)

Красногвардейский (5).