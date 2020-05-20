«Думала, многих потеряем»: Санитарка психоневрологического интерната, где коронавирусом заболели больше 400 человек, рассказала о трудностях карантина

Пандемия коронавируса добралась и до психоневрологического интерната №10 в Санкт-Петербурге. Инфекция «скосила» и медиков, и пациентов. В общей сложности «ковидом» заразились больше 400 человек, почти полтора месяца учреждение было закрыто на карантин. Однако сейчас ситуация изменилась: как рассказала «Комсомолке» санитарка ПНИ №10 Лилия Монина, пациенты начинают из больниц возвращаться в интернат.

Было 70, стало 30

Лилия работает в Психоневрологическом интернате уже 7 лет - трудится санитаркой в отделении с лежачими больными. Последняя ее смена до карантина была 7 апреля, а уже 10-го ПНИ закрыли. Лилию отправили домой, а вот ее коллег, которые на тот момент были на посту, оставили жить в интернате до середины мая. Пациентов одного за другим начали увозить на скорой.

Вылечившиеся от коронавируса пациенты уже начали возвращаться в интернатФото: СОЦСЕТИ

- Для наших больных это огромный стресс. Представьте, они по несколько лет здесь, в одних стенах, а тут их берут и увозят. Если температура выше, чем нужно, сразу забирали. Когда я уходила, у нас в отделении было 70 человек, а пока наши на вахте сидели, осталось только 30, - делится медик. – Правда, сейчас их всех распределили по другим корпусам – наш работает как карантинный.

И таких «карантинных» отделения два. Все пациенты – и вновь прибывшие, и возвращающиеся после лечения от коронавируса, должны сначала пролежать две недели в одном, потом – в другом. Остальные семь отделений закрыты, пациентов из них не выпускают.

- Что касается прогулок, то гуляют на балконах. Балконы здесь большие, как террасы. У детей есть специальные прогулочные площадки. Родственников сейчас ни к кому не пускают – нельзя, - поясняет Лилия. – В нашем отделении, кстати, тоже дети есть. Но они не ходят и не говорят. С ними уже две недели живут волонтеры. Помогают.

Всё началось с персонала

Вспышка заболеваемости в 10-м ПНИ началась скорее всего из-за кого-то из работников. Больше занести инфекцию было некому. Как говорит Лилия, родственников перестали пускать к больным еще в середине марта.

Лилия Монина вышла на работу только 15 мая. Ее отделение сейчас работает как карантинноеФото: из личного архива

- Первой у нас заболела женщина – пациентка. Ей лет 40, но развитие, как у пятилетнего ребенка, - рассказывает санитарка. – Из-за нее нас и закрыли. Сейчас она уже вылечилась, сидит дома. Еще одно чудесное выздоровление – бабушка из нашего отделения. Она прикована к кровати, ей 94 года. Тем не менее, она поправилась и уже вернулась к нам – лежит сейчас в первом карантинном.

У самой Лилии «ковида» нет, а вот старшая медсестра ее отделения сейчас на самоизоляции с пневмонией и температурой 38. У большинства коллег, уверяет девушка, симптомов нет вообще. Тяжелой формой коронавируса, по ее словам, тоже никто не болел.

- У нас пациенты особенные, у многих слабый иммунитет. Думала, многих потеряем, но, к счастью, обошлось. За все время трое умерли, но у них совсем все плохо было, здесь не вирус виноват, - говорит Лилия.

В ПНИ №10 коронавирусом заболели более 400 медиков и пациентовФото: СОЦСЕТИ

За то, что медики больше месяца жили в интернате и ни на шаг не отходили от больных, всем хорошо заплатили.

- Не обманули никого, не обидели. И кормили, как они рассказывают, вкусно, - улыбается санитарка. – Так что мы держимся, несмотря на все сложности.

Ситуация стабильная

Как известно, заразившихся коронавирусом пациентов ПНИ отправляли не в какие-то особенные больницы, а в те же, где лежат люди без психических расстройств. «Комсомолка» обратилась за разъяснениями, не выйдет ли так, что среди пациентов без отклонений окажутся те, кто социально опасен. В Комитете по здравоохранению пояснили лишь следующее:

- В Петербурге открыто специальное отделение, оно находится в больнице Скворцова-Степанова для пациентов с психиатрической патологией. Но у пациентов ПНИ психиатрическая патология наблюдается не всегда, - рассказали «Комсомолке».

Дети гуляют на специальных площадках, взрослые - на террасахФото: СОЦСЕТИ

В общей сложности коронавирусом в ПНИ №10 заразились более 400 человек. 17 из них уже выздоровели. Как сообщили в комитете по социальной политике, ситуация в ПНИ №10 стабильная, новых заболевших нет больше недели. Медики строго соблюдают правила безопасности.

- Сотрудники учреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты, в том числе при поддержке благотворителей, - подчеркнули в комитете.