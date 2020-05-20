Парад за окном и знамя на балконе: Как Ленобласть отметила юбилей Победы

Ленинградская область – регион, в котором отметины Великой Отечественной войны и Великой Победы встречаются на каждом шагу. Здесь проходит Дорога жизни. Здесь берегут братские могилы, мемориалы и памятники. Здесь все еще живы те, кому мы обязаны мирным небом над головой. А потому, невзирая на всеобщую самоизоляцию, в которую весь мир вогнал коронавирус, юбилейный, 75-й День Победы в Ленобласти отметили хоть и соблюдая все меры безопасности, но торжественно и по-настоящему.

ГОТОВЬ ПРАЗДНИК ЗИМОЙ

Готовиться к 75-летию Победы в Ленинградской области начали задолго до 9 Мая. В конце 2019 года во Всеволожске в тестовом режиме открыли музейный комплекс «Дом авиаторов».

Дом на углу Колтушского шоссе и Дороги жизни выбрали для нового музея не случайно: именно здесь, в здании первой сыроварни Российской империи, с 1941-го по 1943-й располагались казармы 1-го минно-торпедного авиаполка ВВС Балтийского флота. Авиаполк прославился еще в самом начале войны, когда в ночь на 8 августа 1941 года летчики под командованием Евгения Преображенского осуществили первый налет на Берлин.

Рядом с «Домом авиаторов» появился экспонат – настоящий самолет, в кабине которого можно посидеть. Фото: Правительство Ленинградской области

В течение полугода музей дорабатывали до идеала вместе с ветеранами и обычными посетителями. В картотеке комплекса собрали сведения о каждом, кто защищал Дорогу жизни в составе Ленинградского фронта. В интерактивной экспозиции, которую можно не только посмотреть, но и потрогать, разместили макеты самолетов, полноразмерные макеты авиабомб, скульптуры летчиков в полной аутентичной летной экипировке, «живые» карты боевых действий и элементы военного быта авиаторов.

– Самолет, в кабине которого можно побывать, собрали из уцелевших частей, найденных поисковиками в разных регионах страны, – рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на открытии музейного комплекса накануне Дня Победы. – Что-то привезли из-подо Ржева, что-то – из-под Курска, что-то достали из Синявинских болот. Приборная доска восстановлена из нескольких воздушных судов. Благодаря этому вновь собранный самолет и обрел боевой дух.

Машину собрали из деталей настоящих боевых самолетов годов войны. Фото: Правительство Ленинградской области

Возле музея установили необычную стелу, представляющую собой два самолетных крыла, выточенных из гранита, и звезду. Чтобы сделать мемориал прочным, уклон гранитных крыльев пришлось просчитывать с помощью компьютерной модели.

Музей получился и аутентичным, и современным. Например, здесь можно совершить виртуальный полет над Дорогой жизни и даже поучаствовать в воздушном бое – для этого достаточно установить на свой смартфон мобильное приложение.

Еще один подарок к 9 Мая, потребовавший долгой подготовки, – новая часть художественного панно «Бессмертный полк» в Гатчине. Его основную часть установили два года назад. Теперь сюда добавили элемент, составленный из 1200 фотографий фронтовиков. Рядом с художественной композицией расположен QR-код: пройдя по ссылке, можно найти информацию о каждом участнике войны, чье фото представлено на панно.

В Гатчине появилось продолжение художественного панно «Бесссмертный полк». Фото: Правительство Ленинградской области

Похожий проект «Стена героев» открылся в майские праздники во Всеволожске. 70-метровую композицию собрали из портретов тех, кто прошел войну. А в Тосно торжественно открыли мемориальную доску одному участнику Великой Отечественной – Герою СССР Виктору Зикееву. Памятный знак установили на фасаде школы № 1.

С октября 2019 года начали работу над региональным проектом «Голоса Победы»: журналисты газеты Приозерского района Ленобласти «Красная звезда» решили зафиксировать на видео, фото и в тексте истории жителей региона, которым довелось застать Великую Отечественную. Цикл документальных фильмов и публикаций презентовали в декабре. На сегодняшний день творческая команда проекта создала 20 фильмов-портретов и 20 очерков о ленинградских ветеранах, блокадниках, узниках концлагерей и детях войны. Собранные материалы легли в основу книги «Подвиг ради жизни».

9 МАЯ. ОФИЦИАЛЬНО

ЦВЕТЫ ДЛЯ ВОИНОВ

Утро Дня Победы Ленобласть встретила на воинских мемориалах. Цветы и венки легли к комплексам «Синявинские высоты» и «Берег мужественных», памятным знакам «Валимский рубеж» и «Автомашина ЗИС-5», монументу «Героическим защитникам Волхова», мемориалам «Роща пятисот», «Гостилицкий» и «Северная окраина», стелам в городах воинской славы, памятникам «Воину-освободителю» в Тосно, «Скорбящий воин» в Сланцах, «Защитникам Киришской земли» – танку Т-34. Глава региона возложил цветы к стеле «Город воинской славы» в Гатчине.

Едва ли не в каждом населенном пункте Ленобласти есть воинские мемориалы. Фото: Правительство Ленинградской области

Возложения традиционно завершили минутой молчания. Конечно, в каждом случае число участников церемонии было строго ограничено – безопасность превыше всего.

ПАРАД ВО ДВОРЕ

Продолжили День Победы... парадами. Нет, не традиционными – с колоннами техники и военными в парадной форме. Их, увы, отменила инфекция. Зато парады «пришли» прямо во дворы к ветеранам.

В Кингисеппе

«Дворовый парад» провели для 92-летнего Виталия Кудрявцева и 96-летнего Юрия Нестерова.

Виталий Васильевич родом из Калининской области. С апреля 1943 года и до самого дня победы он служил в звании младшего сержанта в составе 136-го Краснознаменного артиллерийского полка. Воевал на Ленинградском, Прибалтийском и 2-м Белорусском фронтах, боролся с бандитскими формированиями в Польше. Во время Потсдамской конференции стерег дорогу от Бреста до Берлина в составе погранвойск госбезопасности. За годы Великой Отечественной Кудрявцев был трижды ранен. Но это не помешало ему спустя много лет, в 1986-м, участвовать в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Участникам Великой Отечественной пели военные песни и дарили цветы. Фото: Правительство Ленинградской области

Юрий Константинович – уроженец Петрозаводска. В феврале 1944 года его призвали в армию – в Токсово, в запасной полк. Здесь он готовил пулеметчиков и зенитчиков. Позже Нестерова направили на Белорусский фронт. Выборг, Нарва, Тарту, Пярну, Варшава, Гданьск, Восточная Померания, немецкий остров Рюген – вот лишь часть мест, за которые он сражался и которые освобождал.

На персональный парад в Лугу пригнали даже боевую технику. Фото: Правительство Ленинградской области

Поклониться ветеранам, встречающим святую дату в самоизоляции, под окна их квартир пришли представители районных властей, волонтеры и сотрудники компании «Ростерминалуголь», к которым присоединились жители всех окрестных домов. Для фронтовиков спели песню «День Победы», а затем им вручили цветы.

В Гатчине

Главными зрителями гатчинского парада стали 90-летняя Нина Шарапенкова и 94-летний Иван Верендальский. К ним приехали «Волонтеры Победы», которые исполнили песню и вместе с ветеранами помолчали в память об их павших сослуживцах.

Нина Валентиновна, коренная жительница Гатчины, провела войну в Ленинграде: 11-летней девочкой она трудилась в тылу на оборонном предприятии. На груди у Нины Валентиновны – медаль «За оборону Ленинграда».

Ветераны смотрели свои парады с балконов и окон квартир. Фото: Правительство Ленинградской области

Иван Иванович ушел на войну, едва ему исполнилось 18 лет. Служил на 2-м Прибалтийском фронте в звании младшего сержанта, был тяжело ранен. О страшных военных днях и боевых успехах ему напоминают орден Отечественной войны и медаль «За победу над Германией».

В Сосновом Бору

Персональный мини-парад провели для Владимира Рябизова. Для Владимира Тимофеевича 9 Мая – двойной праздник: в этот день он отметил свое 95-летие.

С начала 1943-го Владимир Тимофеевич служил в 322-м стрелковом полку на 3-м Украинском фронте. Участвовал в освобождении Австрии, Чехословакии, а 9 мая 1945 года встретил в Праге.

С 95-летием Владимира Рябизова поздравил духовой оркестр. Фото: Правительство Ленинградской области

Подарком для юбиляра стало выступление сосновоборского духового оркестра под руководством Владимира Лазюка в сквере прямо под окнами ветерана.

СЫГРАЕМ, ДРУЗЬЯ

Симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» дал сразу два концерта, посвященных 9 Мая. Один – концерт-реквием «Это нужно не мертвым, это нужно живым» – прошел еще накануне Дня Победы. Театральной сценой для малого состава оркестра стал музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда».

– Концерт-реквием был посвящен Дню памяти жертв Второй мировой войны, который во всем мире отмечается именно 8 мая, – отметил художественный руководитель и главный дирижер оркестра Михаил Голиков. – Им мы хотели внести свой вклад в то, чтобы память о величайшей трагедии XX века была жива.

Вспоминая тех, чьи жизни забрала война, музыканты исполнили произведения Баха, Моцарта, Вивальди, Глиэра, Шостаковича, Чайковского, а также современного петербургского композитора Мурата Кабардокова.

На следующий день «Таврический» выступил в Сусанино под Гатчиной. В программе была уже совершенно другая классика – военная. Артисты сыграли инструментальные композиции довоенных лет, фронтовые песни и послевоенные творения, посвященные Великой Победе.

Так как на сей раз оркестр собрался в полном составе, артистов пришлось рассадить на большой площадке, чтобы между ними соблюдалась «антивирусная» дистанция в полтора метра. Везли их сюда на нескольких больших автобусах. Даже на импровизированной концертной площадке оркестранты использовали антисептики и по возможности маски и перчатки.

Музыкантов доставили и рассадили, согласно требованиям безопасности, а концерты транслировали онлайн. Фото: Правительство Ленинградской области

Оба выступления «Таврического» прошли без зрителей, но с множеством слушателей – концерты транслировали онлайн.

Свои мероприятия в Сети провели многие районы Ленобласти. В Бокситогорске в эфире СМИ и соцсетей звучали поздравления, истории, стихи и песни военных лет. В Подпорожье местное телевидение целый день транслировало воспоминания ветеранов. В Сланцах прошел видеоконцерт. В Лодейном Поле драматический театр-студия «Апрель» дал онлайн-спектакль под музыку из военных кинофильмов.

Праздничный девятичасовой марафон с патриотическими песнями, викториной и обращениями ветеранов провели в эфире Тосненского радио. Онлайн-чтение повести «А зори здесь тихие» в исполнении жителей города, а также трансляцию праздничных маршей организовали в Киришах. «Мелодии Победы» зазвучали по радио Кингисеппа. А по центральным улицам Волхова и вовсе проехала «Машина Победы» с репродукторами.

9 МАЯ. НЕФОРМАЛЬНО

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Шествие «Бессмертного полка» в Ленинградской области, как и по всей стране, прошло в онлайн-формате. В виртуальную колонну выстроилось более полутора тысяч ленинградцев. Портреты и истории подвигов героев-фронтовиков транслировали на всех возможных платформах: портале «Бессмертного полка», на площадках онлайн-кинотеатров, в эфире телеканалов, в соцсетях, а также на медиаэкранах в разных районах области.

ПОЕМ ДВОРОМ

Днем в поселке Приладожском, что под Кировском, павших защитников Отечества почтили не только минутной молчания под стук метронома, но и песней. В роли исполнителей выступили сами посельчане: «День Победы», «Эх, Ладога», «Смуглянка», «На безымянной высоте» и «Катюша» раздались из открытых окон и с балконов домов. В руках вокалисты держали портреты своих героев. Руководила импровизированным хором директор местного ДК Наталья Микулинас.

Самоизоляции не остановила жителей 47 региона от участия во Всероссийских акциях. Фото: Правительство Ленинградской области

Вечером, после всероссийской минуты молчания в 19.00, к Приладожскому присоединились и другие города и села региона. Жители Приозерска и Кировска, Мги и Гатчины вышли на балконы или распахнули окна своих домов и квартир и все вместе спели песню, ставшую символом 9 Мая, – «День Победы». Ленинградцам «подпевали» телевизионные каналы и уличные громкоговорители, которые тоже задействовали в акции.

«ФЛАГ ПОБЕДЫ»

Ленобласть поддержала всероссийский флешмоб «Флаг Победы», украсив дворы и дома копиями Знамени Победы и российским триколором. Флаги появились на центральных площадях и скверах, на улицах, названных в честь героев Великой Отечественной войны и у домов ветеранов.

Нарядными окнами на улицы смотрели дома во многих районах области. Фото: Правительство Ленинградской области

Вывесить флаг в своем окне или на балконе мог каждый: для желающих поддержать флешмоб на улицах Ленобласти в майские праздники раздали 45 000 стягов. Участники размещали фотографии своих знамен в Сети под хештегами #ФлагПобеды и #ФлагиРоссии. Всего дома региона украсило более 50 000 флагов и знамен.

ОКНО ПОБЕДЫ

Те, кому красного знамени и триколора в окне показалось мало, пошли чуть дальше и украсили свои дома другой победной символикой: георгиевскими лентами, красными звездами и посланиями с искренними словами благодарности ветеранам. Маленькие жители области специально к празднику подготовили рисунки на военную тему и выставили их, словно на выставке, в своих окнах. Нарядными окнами в День Победы на улицы смотрели дома в Выборге, Киришах, Тосно, поселках Кировского района и других населенных пунктах области.

А ЧТО ЕЩЕ?

– Патриотическая онлайн-акция «История Победы глазами потомков» в Ломоносове, жители рассказали о судьбах своих родных в военные годы;

– Мастер-классы для детей в Сосновом Бору: в соцсетях малышей научили складывать из бумаги голубя Победы и рисовать салют.

САЛЮТЫ И ФОНАРИКИ

Завершился 75-й День Победы в Ленинградской области грандиозным салютом в Волхове. Место выбрали не случайно: это первое 9 Мая, которое Волхов встретил в статусе Города воинской доблести Ленинградской области.

Чтобы салют был виден горожанам из окон и с балконов, его устроили над рекой Волхов. Сияющие снаряды запустили на высоту 400 метров с трех точек. Всего небо расцветило порядка 800 фейерверков. Насладиться зрелищем можно было и онлайн.

Завершился 75-й День Победы грандиозным салютом в ВолховеФото: Олег ЗОЛОТО

А вот ветераны любовались салютом в первых рядах. Их доставили на набережную Волхова в индивидуальных автомобилях при соблюдении повышенных мер санитарной безопасности.

Салюты прогремели и в других городах региона: Гатчине, Луге, Ивангороде, Кингисеппе. Чтобы их было лучше видно, фейерверки запустили на большую высоту, а также показывали в Интернете и по телевизору.

Домашние «салюты» провели в Новоселье под Ломоносовом. Жители поселка, а также других городов и сел России зажгли в 21.50 на 10 минут символические «вечные огни» – фонарики смартфонов, бытовые фонари, настоящие свечки – на подоконниках своих жилищ в знак памяти и единства.

СКАЗАНО!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области:

– У нас были сложившиеся годами традиции: поздравлять ветеранов, идти в марше «Бессмертного полка», смотреть салют. Ни одну из этих традиций мы не нарушили, просто формы были другие, с учетом времени, и к этим замечательным народным традициям добавились новые, тоже замечательные. Уверен, когда эпидемия закончится, мы эти традиции сохраним.

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