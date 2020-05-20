Пожилым везде у нас подмога: как в период самоизоляции волонтеры помогают жителям Ленобласти

В Ленобласти живут тысячи пенсионеров. В период самоизоляции им строго-настрого запретили выходить из дома ради их же здоровья. А как быть в таком случае с покупками, продуктами, разными бытовыми проблемами? На помощь пожилым людям пришли волонтеры. За два месяца они приняли и обработали более 2500 заявок.

#МЫ ВМЕСТЕ

20 марта в России стартовал Всероссийский проект «Мы вместе». Его главная задача - помочь пожилым людям старше 60 лет. В 47-м регионе для таких целей запустили акцию «Добрый сосед» и открыли специальный сайт dobro.ru, где люди записывались в добровольцы. Каждому выдали костюмы, маски, перчатки и антисептики, чтобы не создавать опасность. Кто-то вызвался развозить продукты и лекарства, кто-то готов просто поговорить по телефону, нужны были также психологи и юристы, готовые проконсультировать по разным вопросам.

Волонтеры в Ленобласти помогали даже в нестандартных ситуациях.

Спешили на помощь не только людям, но и их четвероногим питомцам. ФОТО: Комитет по молодежной политике Ленобласти

- В нашем районе было несколько подъездов, где жильцов закрыли на карантин из-за обнаруженного у кого-то коронавируса, - рассказывает волонтер Татьяна Половинко. - Покидать квартиры этим людям было запрещено. Но это же не объяснишь собакам, верно? Нас попросили выгуливать псов два раза в день. И мы согласились.

За эти две недели волонтеры подружились с немецкой овчаркой Никой и йоркширским терьером Ричиком. И не только с ними. Сердобольные волонтеры помогли Валентине Спивак спасти котенка.

- Я еще в марте подобрала на улице кошечку, - рассказывает пенсионерка. - Она была грязной, глаза гноились, но я подумала: «Ничего, выходим». Я уже несколько раз так лечила бездомных животных, а потом находила им дом. Но тут пришла эта пандемии. Мы с крохой засели дома. Гляжу, а она какая-то вялая, на ногах не стоит, ничего не ест. Поехать бы к ветеринару, да нельзя - пожилым людям запретили перемещаться по городу. Хорошо, что волонтеры вызвались помочь.

Целую неделю каждый день добровольцы ездили в больницу ставить котейке уколы. Все было не зря: она поправилась и нашла хозяев - Валентина решила оставить ее у себя.

Сердобольные волонтеры помогли Валентине Спивак спасти котенка. ФОТО: Комитет по молодежной политике Ленобласти

ДВЕ ТРАВМЫ И ОДИН НЕРЕШЕННЫЙ ВОПРОС

Еще была история в Кингисеппе. Экономист на пенсии Тамара Васильевна 8 мая запнулась и упала. Результат печальный - вывих левой руки и две трещины на левой ноге. В травмпункте сразу сказали: гипс на месяц, а то и больше. Но как теперь ездить на прием в больницу?

- Михаил Александрович, мой муж, на лифте спустил меня с четвертого этажа на первый, а там еще несколько ступенек перед подъездной дверью. Супруг тоже немолодой, не справится. И как быть? - разводит руками пенсионерка. - Соседей не попросишь - все на самоизоляции. Мы помыкались, а потом я нашла в местной газете объявление: мол, волонтеры придут на помощь. Честно, не надеялась даже, что откликнутся. Но быстро приехали трое парней, машину даже пригнали. Раз-два, и я уже внизу. А еще они дождались нас, когда вернемся, и обратно подняли в квартиру.

- Мы благодарны ребятам за помощь, рады, что есть волонтерское движение, - сказал Михаил Александрович. - Считаю, что за ним будущее, ведь так важно быть неравнодушными друг к другу.

КОНКРЕТНО

Для получения необходимой помощи пожилые люди могут обратиться на горячую линию по телефону 8-800-200-34-11.

Те, кто хочет стать волонтером, могут зайти на сайт мывместе2020.рф

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

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