Коронавирус опечалил Краско и оставил безразличным Кержакова

Ограничения в связи с пандемией постепенно смягчаются. В связи с этим мы спросили известных жителей и уроженцев Ленинградской области: а что коронавирус изменил в их жизни? Ответы вышли неожиданными.

Иван КРАСКО, народный артист России:

– Вообще-то я оптимист, но вирус вселил в меня печаль: оказалось, что культура – это баловство, спорт тоже. Оказалось, что все, что нужно человеку, – это самоизоляция. Очень удобно: сиди в своей норе и не высовывайся. Грустно все это, конечно. Когда отрывают от любимого дела – это тоска для человека. Но, как говорила моя главная воспитательница в жизни баба Поля, «блокаду пережили – и это переживем: держи хвост пистолетом!».

Алексей СМИРНОВ, юморист, телеведущий:

– Особо ничего. Соблюдаю карантин, никуда не выхожу, сижу дома. Все нормально. Главное – не поддаваться панике.

Наталья МИКУЛИНАС, директор ДК «Приладожский»:

– Только то, что пришлось отказаться от личного общения и полностью уйти в Интернет. Мы стали очень много работать онлайн. Когда встал вопрос о том, как провести концерт 9 Мая, решили, что будем петь песни из окон: поселок у нас компактный, все друг друга увидят и услышат, но в то же время будут соблюдать дистанцию, не находиться в толпе. Буквально через несколько дней узнали, что есть такая же всероссийская акция, и с радостью присоединились. Атмосфера была очень вдохновляющая. Было ощущение, что весь поселок – это единый строй. Есть мысль повторить акцию в следующем году. Во всяком случае, окна украшать точно будем.

Александр КЕРЖАКОВ, футболист, заслуженный мастер спорта России:

– В принципе ничего, но самоизоляции придерживаюсь, конечно. Только в магазин выезжаем или в поликлинику. Вот недавно с ребенком ездили. Наверное, мне повезло больше, чем остальным: у меня загородный дом в Ленобласти, поэтому есть возможность гулять, а не сидеть в четырех стенах.

Мария ИНЕСКО, блокадница:

– С апреля месяца не выхожу из дома, ведь мне за восемьдесят. А что делать? Живем. На улицу не показываюсь, продукты мне приносят. Ох, скорее бы это закончилось... Радует, что День Победы прошел прекрасно. Меня даже пришли поздравлять! Под моими окнами в Сяськелево спели три военные песни, потом поднялись (в защитных масках) и вручили букет цветов.

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