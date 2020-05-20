2020-05-20T17:29:26+03:00
Общество

Несмотря на пандемию, в Ленинградской области не останавливается работа над нацпроектами

Львиную долю средств направят на проект «Жилье и городская среда»
Маргарита РЫБАКОВА
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Главная задача - сформировать современную среду в малых и исторических поселениях, расселить аварийные дома, ну и простимулировать строителей. ФОТО: правительство Ленинградской областиГлавная задача - сформировать современную среду в малых и исторических поселениях, расселить аварийные дома, ну и простимулировать строителей. ФОТО: правительство Ленинградской области
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В текущем году Ленинградская область реализует на своей территории одиннадцать национальных проектов. Деньги на это выделили немалые - более 15 млрд рублей! К слову, это на 36,9 процента больше, чем в 2019 году.

Сегодня по понятным причинам есть риск в реализации планов. Тем не менее темпы выполнения нацпроектов в 47-м регионе на промежуточном контрольном этапе оцениваются положительно. Это подтвердило недавнее заседание организационного штаба по проектному управлению.

- Мы будем продолжать реализацию всех национальных проектов. В новых условиях, когда экономика пострадала от последствий пандемии, нацпроекты смогут стать драйверами роста для целых отраслей, - отметил губернатор Александр Дрозденко.

Итак, перейдем к цифрам. На реализацию нацпроектов в 2020 году региональный бюджет выделяет 9,5 млрд рублей, еще 5,6 млрд - федеральные субсидии.

Александр Дрозденко отметил: "В новых условиях, когда экономика пострадала от последствий пандемии, нацпроекты смогут стать драйверами роста для целых отраслей. ФОТО: правительство Ленинградской области

Александр Дрозденко отметил: "В новых условиях, когда экономика пострадала от последствий пандемии, нацпроекты смогут стать драйверами роста для целых отраслей. ФОТО: правительство Ленинградской области

Львиную долю средств направят на проект «Жилье и городская среда» - 5,3 млрд рублей. Главная задача - сформировать современную среду в малых и исторических поселениях, расселить аварийные дома, ну и простимулировать строителей. Для сравнения: в 2019 году на реализацию нацпроекта «Жилье» потратили 3,8 млрд рублей. Сейчас денег в 1,5 раза больше!

Причем речь не только о строительстве новых домов, но и о благоустройстве. В планах облагородить 100 территорий, из них 69 общественных и 31 двор. В проекте принимают участие 57 муниципальных образований, так что едва ли не в каждом районе области появится свой приятный уголок для отдыха. На эти цели выделено 1,5 млрд рублей.

На некоторых объектах уже начались работы, а завершится вся стройка до 1 ноября. Что будет интересного? Благоустроят парк «Оккервиль» в Кудрово, парк в честь 75-летия Великой Отечественной войны во Всеволожске, приведут в порядок центральную площадь и спортивный парк в Тосно, сквер в Тихвине, сделают краше территорию вокруг памятника 300 лет в Лодейном Поле, парк в Волхове, парк «Невский» в Дубровке, парк Авиаторов в Агалатово, по новому заиграет красками главная городская площадь в Ивангороде, центральная площадь в Кировске и площадь для проведения мероприятий в Подпорожье. Наиболее масштабное преображение ожидает дворы в Тосно на проспекте Ленина, Советской улице и улице Максима Горького; в Приозерске - на улице Гоголя; в Лодейном Поле - на проспекте Ленина; в Кировске - на улицах Кирова, Краснофлотской и Комсомольской; в Кингисеппе - на улице Воровского, а также в поселке Победа Выборгского района. Жители этих населенных пунктов переменам рады, ведь теперь их родные места будут еще удобнее и приятнее глазу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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