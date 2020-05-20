Нехватка масок и горящие ИВЛ ударили по рождаемости Петербурга

Свежая статистика Комитета по делам ЗАГС Петербурга побила антирекорд: за апрель 2020-го малышей в городе родилось меньше, чем рождалось ежемесячно за последние 10 лет, – всего 3 774 ребенка. За прошлый год на берегах Невы появилось на свет 59 665 мальчиков и девочек, и с этим числом 2019-ый занимает второе место с конца. Марш Мендельсона в свадебной столице звучит все реже, разводятся все чаще.

– Причины лежат в двух плоскостях: в экономической и в ценностной, – рассказывает кандидат социологических наук, заведующая кафедрой социологии молодежи и молодежной политики СПбГУ, доцент Ольга Безрукова. – Первые меняют краткосрочные планы, вторые влияют на долгосрочную перспективу.

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА СЫГРАЛА ЗЛУЮ ШУТКУ

Экономическая ситуация в стране начала ухудшаться с 2014 года, в связи с политическими трансформациями в целом и украинскими событиями в частности. Петербург застал это время на подъеме рождаемости: регион стабильно входил в пятерку лидеров по уровню зарплаты, у нас создавались рабочие места, появлялись все новые меры поддержки семей, открывались садики и школы. Наконец, удалось переломить устоявшуюся петербургскую норму однодетной семьи. Так, в 2015 году на каждую петербурженку приходилось 1,75 гипотетического новорожденного.

Сегодня экономические сложности и пандемия накладываются на последствия 90-хФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

– Апрельская рождаемость была подготовлена за девять месяцев до этого, в июле-августе 2019 года. Казалось бы, лето, отпускное время, ситуация позитивная, – рассуждает Ольга Безрукова. – Но как раз в то время, пока официально говорили об успехах во внешней политике, реальные доходы населения падали. Каждое последующее поколение россиян меньше предыдущего, и это обусловлено бесконечными кризисными пертурбациями: периоды стабильности слишком непродолжительные.

Экономические сложности накладываются на отголосок 90-х: сейчас детей и семьи заводит немногочисленное поколение того тяжелого десятилетия. Сыграла злую шутку с рождаемостью и пенсионная реформа.

– Пар, которые не решались на первого или второго ребенка, в какой-то степени стимулировали пособия и то, что они смогут рассчитывать на помощь родителей: культура поддержки старшего поколения у нас в стране очень сильна, – объясняет эксперт. – Но теперь бабушки и дедушки продолжают работать и помочь с детьми уже не могут.

В ОБЩЕСТВЕ УДОВОЛЬСТВИЙ

На желание женщины продолжить род влияет не только размер зарплаты и «финансовой подушки», но и советы мамы, реакция партнера, запавшие в душу слова соседки, наличие детского садика, опыт с предыдущим малышом или опыт близких и еще тысяча важных мелочей. По сути, решение о рождении ребенка принимает весь ближний и даже средний круг общения будущей мамы.

Мы живем в обществе потреблений и удовольствий: всем хочется путешествий, а не служения семьеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)

– Установка «дети – проблемы и риски» в Петербурге доминирует, – отмечает специалист. – «Дети – радость» – на втором месте. «Дети – ответственность и труд» – на третьем. Но на деле родителям нужно много трудиться и брать ответственность на себя. А сегодня мы живем в обществе потреблений и удовольствий: всем хочется путешествий, а не служения семье. Люди из многодетных семей или сельской местности, которые трудились с раннего возраста, легче адаптируются к семейной жизни. Но когда люди не умеют выполнять роли, наступает коллапс.

Тенденция растущего числа разводов уменьшения количества свадеб – результат нового отношения к браку. В мире потребления партнер становится товаром, способным принести деньги, возможности, положение в обществе. По сути, это не ново. Но меняются и формы брака, теперь это предприятие необязательное и несерьезное.

Установка «дети – проблемы и риски» в Петербурге доминируетФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

– Социальные группы мужчин и женщин находятся в сложных гендерных отношениях, – констатирует социолог. – Традиционных семей, где мужчина – кормилец, а женщина – домохозяйка, не так много: современный брак – это когда оба партнера включены в профессиональную сферу и родительские обязанности. И это порождает множество конфликтов. Которые люди не готовы решать.

Не готовы потому, что все больше мам и пап – вчерашние единственные дети в семье, зачастую привыкшие все получать и ничего не отдавать. Конфликты приводят к разводам, жестокой дележке детей и нежеланию жениться снова. А незамужние люди, глядя на это, отодвигают решение завести семью все дальше. Брак теряет ценность.

«ДАЖЕ РОСТКИ ПРОБИВАЮТ АСФАЛЬТ»

Коронавирус стал горькой вишенкой на торте нерадостных демографических тенденций. Какие-то семьи внешняя угроза сплотила, какие-то, наоборот, довела до домашнего насилия. Но ясно одно: в мире, где люди сидят без работы, где школы и садики закрыты, а роддома закрывают на карантин, заводить детей хочется меньше.

– Есть и серьезный психологический момент: люди теряют доверие к государству и не чувствуют его поддержки, – добавляет Безрукова. – Причина – в элементарном отсутствии масок у медиков, в горящих аппараты ИВЛ, в дефиците средств защиты. Этот психологический момент в ситуации с пандемией также будет играть роль в продолжении рода.

Рождаемость будет падать, по прогнозам экспертов, еще два-три года минимумФото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Рождаемость будет падать, по прогнозам экспертов, еще два-три года минимум. Все зависит от того, каким Петербург выйдет из пандемии. Но уже очевидно, что доселе забытые здравоохранение и образование будут развивать, а это скажется на демографической ситуации благотворно.

Помогут и классические меры поддержки семей. Город мог бы, например, построить жилье для соцнайма молодыми мамами и папами. Крайне важна и поддержка малого и среднего бизнеса – того самого, который часто называют семейным. Еще один совет демографов – раздвинуть границы материальной поддержки и не стремиться делать ее слишком дифференцированной, ведь порой безработные мамы, имеющие право на выплаты, не работают только потому, что могут себе это позволить, а женщины, вынужденные воспитывать ребенка и трудиться, остаются ни с чем.

Во время пандемии заводить детей хочется немногимФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

– Но в первую очередь нужно говорить о политических реформах, которые привели бы к экономическим: больше свободы, больше экономической самостоятельности, чтобы люди могли больше бы вкладывать в развитие собственных семей, – заключает ученый. – Если вспоминать 90-е, то у людей была огромная надежда на будущее, и благодаря ей к концу века начался рост рождаемости. Даже ростки пробивают асфальт. Но только когда есть цель и достаточно свободы.

СКАЗАНО!

Ольга БЕЗРУКОВА, кандидат социологических наук, заведующая кафедрой социологии молодежи и молодежной политики СПбГУ, доцент:

– Рожаешь ты не для государства, а для себя: это твое будущее, твое счастье. Нам нужно сразу много условия для того, чтобы завести детей. Но, как показывают исследования, потом люди жалеют, что никто их не поддержал раньше, не сказал, что нужно думать о развитии семьи, несмотря на все трудности. Многие проблемы рисует наш разум. Не все так печально, ведь не в войну живем и не в блокаду. Надо просто быть сильными.

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