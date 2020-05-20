Антикризисный портфель: Какие региональные меры поддержки разработало правительство Ленинградской области

Эпидемия коронавируса фактически полностью остановила жизнь россиян. С трудностями столкнулись многие, но больнее всего самоизоляция ударила по бизнесу. Доходы упали, сотрудников сократили, а некоторые фирмы вовсе оказались на грани закрытия. Сейчас, несмотря на смягчение мер безопасности, подсчитывать убытки пока рано. Покупательская активность, как и способность, упали, а потому бизнес нуждается в помощи как никогда прежде.

Правительство Ленинградской области разработало свой план преодоления экономических последствий пандемии. В начале мая результаты работы региона в этом направлении отметил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он провел мониторинг, по итогам которого 47-й регион занял второе место в рейтинге по мерам поддержки бизнеса на местах.

АРЕНДА И НАЛОГИ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Первые шаги навстречу малому и среднему предпринимательству (МСП) Ленобласть начала делать еще до введения в России режима самоизоляции. В середине марта губернатор Александр Дрозденко отметил важность деятельности различных предприятий для области и ее жителей.

- Сегодня мы выделяем несколько отраслей бизнеса, которые в большей степени пострадали от снижения спроса на их товары и услуги в ситуации с коронавирусом, - сказал тогда Дрозденко. - В первую очередь это бизнес, предоставляющий услуги выездного туризма, досуга, общественного питания, транспортные пассажирские перевозки, бытовые услуги. Для них мы разработали ряд мер поддержки, которые реализуем на уровне региона.

Ко Дню российского предпринимательства в соцсетях стартовала акция #нашбизнес47, представители разных сфер могут рассказать о своем деле и о том, как справляются с трудностямиФото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

В следующие несколько недель местные власти приняли несколько антикризисных решений, нацеленных на помощь компаниям. В числе главнейших нововведений - законы, дающие возможность снижения налоговой ставки для малого и среднего бизнеса и коммерческой аренды. Согласно первому документу для налогоплательщиков из числа наиболее пострадавших сфер и применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН) уменьшили ставку с 6 до 1 процента. Еще одна поправка коснулась недвижимого имущества. Арендодатели, которые снизят сумму платежа для арендаторов минимум наполовину сроком не менее трех месяцев, могут получить снижение или освобождение от налога на имущество. Причем эта льгота для арендодателей может быть продлена на пять лет, пока их расходы от недополученной прибыли за аренду не будут полностью покрыты.

- Таким образом, для предпринимателей, которые сегодня вынуждены приостановить свою деятельность, появится возможность снижения стоимости аренды в сложный период, - отметил председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Также изменения коснулись аренды госимущества, в том числе земельных участков. Индивидуальные предприниматели, предприятия малого и среднего бизнеса получили отсрочку по оплате, а тех, кто включен в реестр пострадавших отраслей, вовсе освободили от платежа на три месяца, до 31 мая.

.Фото: Ольга МАКОВЕЦКАЯ

СУБСИДИИ И ВЫПЛАТЫ

Не менее важна прямая финансовая помощь, которую готово оказать правительство. В середине апреля Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области начал выдавать бизнесу «антикризисные» льготные микрозаймы по минимальным ставкам. Полученные деньги должны пойти на зарплату сотрудникам или оплату аренды и коммунальных платежей. При этом на следующие три месяца после получения займа дается отсрочка по выплате долга и процентов. Такой мораторий даст компании дополнительное время, чтобы встать на ноги. Максимальная сумма микрозайма - 5 миллионов рублей, а вернуть деньги фонду нужно в течение следующих трех лет.

Отдельно нужно отметить субсидии, количество и размер которых заметно увеличился. В этом году МСП могут рассчитывать на дотацию по одиннадцати различным направлениям на общую сумму 230 миллионов рублей. Еще 100 миллионов рублей направят на прямую финансовую поддержку бизнеса из-за пандемии. Например, в мае предприниматели могли подать заявки на субсидии для возмещения затрат по договорам лизинга, на приобретение оборудования для модернизации производства или для компенсации процентов по кредитам. В настоящее время прием документов по некоторым направлениям продолжается.

- Также рассматривается вопрос о введении нового вида субсидий - «на неотложные нужды», - отметили в пресс-службе правительства Ленобласти. - Эта денежная поддержка поможет предпринимателям возместить затраты по оплате аренды помещений, коммунальных услуг и приобретению основных средств до марта текущего года. Новой субсидией смогут воспользоваться предприятия из сферы торговли и общественного питания, ранее они практически не получали денежную поддержку, поскольку не относились к приоритетным.

НА ЗАМЕТКУ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко расширил перечень видов деятельности предпринимателей, которые могут получить социальную поддержку в виде денежных выплат. Всего в список вошло тридцать сфер, приостановивших работу из-за пандемии. С 8 мая на помощь могут рассчитывать предприниматели, продающие текстильные изделия, одежду, обувь, бытовую электронику, аудио- и видеотехнику, мебель, фотоаппаратуру, часы и другие непродовольственные товары. Также в числе «пострадавших» предприниматели, организующие конференции и выставки, предоставляющие продукты питания и напитки, места временного проживания, услуги проката и аренды, а также коммерческие художественные галереи и торговля произведениями искусства.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Вся информация о поддержке бизнеса на территории 47-го региона есть на сайте Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области http://813.ru. Там можно узнать подробности о помощи субъектам МСП и следить за актуальной информацией от правительства.