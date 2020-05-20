«Ленинградский помогатор»: появился справочник по выплатам в связи с коронавирусом жителям Ленинградской области

Палочкой-выручалочкой для всех жителей Ленобласти стал новый проект «Ленинградской помогатор». Чат-бот знает все о помощи, хранит необходимые бланки заявлений, готов обеспечить полезными ссылками, дать инструкции и необходимые контакты. И все это круглосуточно.

КАК РАБОТАЕТ СЕРВИС?

«Ленинградский помогатор» - первый интерактивный проект об антикризисных мерах в 47-м регионе. Главные его направления - социальная поддержка, помощь малому и среднему бизнесу, государственным учреждениям, забота о пожилых, волонтерство и добровольчество. Поэтому при запуске бот сразу же выясняет, нуждается ли человек в помощи или сам готов кого-то поддержать.

Для каждой из категорий граждан свои инструкции. Например, физическим лицам бот рассказывает, как оформить денежные выплаты, пособия или получить субсидию на оплату услуг ЖКХ, а также поможет оставить заявку, чтобы получить волонтеров. Разобраться в его работе не составит труда. Нужно просто отвечать на вопросы «помогатора», и он выдаст всю необходимую информацию. Так, чтобы получить бланки для оформления «выплаты семьям с детьми от трех до шестнадцати лет», потребуется не больше минуты.

«Ребенок, на которого оформляется выплата, родился в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года. А подать заявление можно с 1 октября», - сразу уточнил бот, указав список нужных документов и ссылку на заявление на портале госуслуг.

Не менее полезен сервис и для предпринимателей. Представители бизнеса смогут узнать, как оформить микрозаем, кредитные и налоговые каникулы, получить субсидии или отсрочку по арендной плате. Могут сообщить «помогатору» о своей проблеме и сотрудники госучреждений. Если бот не сможет помочь или найти нужный ответ, с пользователем сервиса свяжется консультант. Важно, что обратиться к «помогатору» можно в любое время. При этом информация о мерах поддержки постоянно обновляется. Поэтому можно не переживать за актуальность информации.

Не менее полезен сервис и для предпринимателей.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

А ЧТО ЕЩЕ?

Огромным подспорьем для населения стали прямые выплаты, утвержденные регионом. Всем самозанятым, а также индивидуальным предпринимателям и работникам, чью деятельность приостановила пандемия, положена единовременная выплата: 7000 рублей на себя и 5000 рублей на ребенка.

КОНКРЕТНО

Запустить сервис можно двумя способами: перейти по ссылке в ВКонтакте vk.com/lenpomogator и выбрать кнопку «Узнать о мерах поддержки» или открыть мессенджер Телеграм по ссылке t.me/lenpomogator.

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОНЧИК

Единая горячая линия по ситуации с коронавирусом: 8-800-200-01-12.

По вопросам организации оказания медицинской помощи в регионе: 8 (812) 403-06-03

По вопросам оказания помощи пожилым ленинградцам с покупкой продуктов, лекарств и оплатой услуг ЖКХ: 8-800-200-34-11.

По вопросам трудоустройства, задержки выплаты зарплаты, приостановки деятельности предприятий: 8-800-350-47-47.

По вопросам защиты прав потребителей и благополучия человека (круглосуточно): 8-800-555-49-43.

Кол-центр правительства РФ для информирования о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 8-800-707-08-85.

Областной Фонд поддержки предпринимательства (круглосуточно): 8-800-302-08-13.

Единая дежурно-диспетчерская служба ЖКХ Ленинградской области (круглосуточно): 8 (812) 308-00-11.

Дежурно-диспетчерская служба ГУП «Леноблводоканал» (круглосуточно): 8 (812) 409-00-01.

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области: 8 (812) 679-01-05.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 8 (812) 292-85-92.

Областная ассоциация фермеров: 8-921-756-08-25.

Детский телефон доверия в условиях распространения коронавируса: 8-800-200-01-22.

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства: 8-800-100-11-00.

Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства: 8-800-302-01-00.

Официальный интернет-портал государственных услуг: 8-800-100-70-10.