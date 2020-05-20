2020-05-20T20:43:46+03:00
Общество

Ждать или покупать: стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость в Санкт-Петербурге

На сайте и в официальных группах «Комсомолки» в соцсетях пройдет онлайн-дискуссия с застройщиками города. Эксперты расскажут о ситуации на рынке и дадут советы покупателям жилья
Оксана Никулина
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Эксперты расскажут о ситуации на рынке и дадут советы покупателям жилья.Эксперты расскажут о ситуации на рынке и дадут советы покупателям жилья.
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Все прошлые кризисы россияне пережили под девизом «В любой непонятной ситуации вкладывай деньги в недвижимость». Но сейчас все по-другому. Кроме нестабильной экономики мы столкнулись с пандемией коронавируса, которая заставила нас сидеть по домам и нанесла серьезный удар по бизнесу. Покупатели разделились на две группы - одни стараются как можно быстрее решить квартирный вопрос, опасаясь роста цен и дефицита нового жилья, другие ждут обвала рынка и снижения стоимости квадратного метра.

Кто из них окажется прав? Прогнозы в нынешней ситуации - дело неблагодарное, но ясно одно: эпидемия рано или поздно закончится, кризис тоже пройдет, беспокойство уляжется и недвижимость по-прежнему будет востребована. Только вот критерии выбора и требования к новому жилью, скорее всего, станут другими. Безопасность, полноценная инфраструктура прямо в доме или в шаговой доступности от него и высокий уровень сервиса - вот главные требования, на которые, по мнению экспертов, будут опираться покупатели в процессе поиска и покупки квартиры в будущем.

Ну, а что покупателям и инвесторам делать сейчас? Считать текущую ситуацию идеальным временем для «квартирных» инвестиций или подождать с покупкой? И как понять, какие проекты наиболее перспективны?

Эти и другие вопросы обсудят в прямом эфире «Комсомольской правды» директор по маркетингу Группы RBI Михаил Гущин, заместитель генерального директора строительной корпорации «ЛенРусСтрой» Максим Жабин и операционный директор компании PLG Ольга Смирнова.

Эксперты поделятся своим мнением о том, как изменится рынок недвижимости после эпидемии, расскажут об основных посткризисных трендах и дадут ценные советы покупателям жилья.

Слушайте эфир на радио «Комсомольская правда» на 92,0 ФМ или смотрите трансляцию на сайте spb.kp.ru (эфир станет доступен на этой странице в 13:03) и в группах «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге» в социальных сетях.

Начало трансляции: 21 мая в 13:03. Присоединяйтесь!

КОНКРЕТНО

Где смотреть онлайн-конференцию?

«ВКонтакте»

«Одноклассники»

YouTube-канал

ИСТОЧНИК KP.RU

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