2020-05-21T00:58:59+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 21 мая 2020: старт испытаний препарата от осложнений коронавируса и полное закрытие заведений на Невском

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 21 мая 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 21 мая 2020 года.Последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 21 мая 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
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«Комсомолка» собрала для читателей последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 21 мая 2020 года. За прошедшие сутки опасная инфекция подтвердилась у многих горожан.

– Всего с начала пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге выявили 11 795 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 2480 человек. Смертельных случаев зафиксировано 99. За минувший день инфекцией заболели еще 455 человек, а четверо скончались, - сообщили в городском оперштабе по борьбе с коронавирусом.

В ведущих больницах Санкт-Петербурга стартовали испытания препарата, предназначенного против осложнений от коронавируса. По предварительным данным, благодаря лекарству срок пребывания в стационаре получивших терапию пациентов сокращается до 7-8 дней. Всего к испытаниям подключат 204 пациента.

Что и следовало ожидать – на Невском проспекте начали массово закрываться магазины, кафе и рестораны. Среди них есть как маленькие и неизвестные, так и вполне большие и популярные заведения. «Комсомолка» прошлась по главной улице города и оценила масштабы происходящего.

Также наши журналисты попытались выяснить, почему петербурженка подала судебный иск к Смольному из-за масочного режима. К примеру, женщина считает, что перчатки и вовсе таят в себе опасность. К слову, в Северной столице с 20 мая начали производить выплаты по 800 рублей на покупку защитных средств. Деньги получат больше 1,8 млн горожан.

Семейная пара, вылечившаяся от коронавируса, запустила акцию «Я уже здоров», в рамках которой намерена раздавать специальные значки у Боткинской больницы. Супруги уверены, что жизнь надо ценить, а врачей – уважать и любить всем сердцем. Кстати, памятные доски медикам, погибшим при борьбе с COVID-19, вполне могут появиться в Санкт-Петербурге. Сейчас с этой идеей выступили ветераны боевых действий.

И, напоследок, стало известно, какие городские музеи и парки откроются первыми после карантина по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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