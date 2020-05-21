Петербуржцев приглашают на онлайн-концерты в автокинотеатре

Онлайн-концерт на большом экране из собственной машины — еще один формат досуга в период карантина. Концерт на автопаркинге – возможность стать чуть ближе к ощущениям от реальных лайвов: зрители смогут наблюдать, что происходит в соседних автомобилях и, наконец, сменить обстановку и посетить онлайн-концерт за пределами своей квартиры.

Серию онлайн-концертов в «Кинопаркинге» откроет THOMAS MRAZ — футуристичный и мультижанровый исполнитель из Уфы. За последние пять лет российский хип-хоп исполнитель выпустил пять альбомов, которые занимали топовые места в чартах, а также объездил восемь больших туров по России и Европе с солд-аутами на столичных площадках.

- Месяц назад мы поняли – концертам онлайн нужно продолжение, желательно – более-менее физическое, но без нарушения режима самоизоляции, — рассказывают Таня Пантелеева и Катя Штарева, основательницы платформы STAY и Doing Great Agency. - Параллельно стали появляться новости с опытом таких концертов наших зарубежных коллег – в Дании и Литве такие концерты прошли с sold out. Мы поняли, что промедлять больше не стоит и позвали классного музыканта Thomas Mraz и кинопаркинг в Петербурге присоединиться к нашей идее, кажется, должно получиться здорово! Мы надеемся, что к идее подключатся другие артисты и автокинотеатры, а может быть, наша новая реальность – это вообще спектакли из машин.

THOMAS MRAZ вместе со своим live-band подключится из студии — попасть на онлайн-концерт в кинопаркинге смогут первые купившие 100 авто-мест. Платформа STAY рекомендует соблюдать правила Роспотребнадзора, находиться в машине только тем, кто живет вместе, не объединяясь с незнакомыми людьми. А также все желающие смогут подключиться к онлайн-концерту на STAY с любого устройства и смотреть концерт там, где удобно.

КОНКРЕТНО

Концерт состоится 30 мая в 22.00 (концерт будет доступен в записи до 30 июня) Автомобильный кинотеатр «Кинопаркинг»: Петербург, ул. Академика Павлова, 5 и онлайн на staystay.ru