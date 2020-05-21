Театральная сцена в каждом доме: Петербуржцев приглашают на онлайн-фестиваль домашнего театра

Домашний театр — возможность оказаться в любом месте и времени, куда участников отправят тексты пьес, декорации и реквизит, созданные из подручных средств, грим и костюмы, которые они придумают. Погрузиться в этот увлекательный процесс всем желающим предлагают организаторы онлайн-фестиваля домашнего театра.

Для участия в проекте, нужно выбрать один из двух форматов. Первый формат предполагает самостоятельную подготовку. Выбрав второй формат, участники получают помощь от профессиональных актеров и режиссеров, преподающих в школе «Легкие люди», доступ к онлайн-курсу по актерскому мастерству «от 0 до 1» и запись вебинара «Как создавать спектакли дома?», а также приоритет в выборе даты и времени показа. Все варианты участия включают в себя показ спектакля онлайн в дни фестиваля.

- Цель этого фестиваля – гуманитарная. Так что мы рады всем участникам, – отмечает сооснователь школы «Лёгкие люди» и площадки «Скороход» Таня Вайнштейн. - Вы получите нереальную поддержку от профессионалов, новые знания, качественную подготовку, а наши преподаватели — актёры и режиссеры, оставшиеся совсем без театра, кино и оффлайн учеников, получат возможность пережить это трудное время. Давайте же помогать друг другу!

В рамках проекта крупнейший книжный сервис по подписке MyBook, в каталоге которого более 270 тысяч электронных и аудиокниг, запустил специальную номинацию — «Спектакль по книге» — для участников, которые захотят сделать постановку по знакомому с детства классическому произведению или современной прозе. Тройку победителей будет определять главный редактор MyBook, культурный обозреватель и журналист Екатерина Писарева. Они получат в подарок премиум-подписку на MyBook на три месяца, а все участники фестиваля – двухнедельный доступ ко всему каталогу сервиса, а также скидку на премиум-подписку.

НА ЗАМЕТКУ

Заявки на участие в фестивале принимаются до 29 мая. Сам он пройдет 30-31 мая. Подробности можно узнать на сайте www.online.leludi.ru/do-it-youself-theatre