Новыми героями «Светской хроники» станут Андрей Губин, Надежда Бабкина и Яна Рудковская

Каждую пятницу, в 23:45 "Пятый канал" рассказывает захватывающие и откровенные истории из жизни кумиров. Зрителям показывают настоящие расследования, эксклюзивные интервью и уникальные кадры. Звезды становятся гораздо ближе в вечернем эфире программы «Светская хроника». Героем нового выпуска станет Андрей Губин. Певец уже давно не выпускает новых песен и ни с кем не общается. Как сейчас живёт звезда 90-х? Почему соседи подозревают его в пагубных привычках? От какой трагедии до сих пор не может оправиться артист? И вернётся ли он когда-нибудь на сцену?

Еще одна тема предстоящей программы – двойник Ольги Бузовой! Сколько денег тратит подражатель, чтобы стать похожим на своего кумира? Кем на самом деле является фанат: женщиной или мужчиной? И как звёздные копии зарабатывают на сходстве со

Двойник Бузовой. Фото: пресс-служба Пятого канала.

знаменитостями?

А ЧТО ЕЩЕ?

Надежду Бабкину выписали из больницы, где она лечилась от двусторонней пневмонии. Сейчас артистка идёт на поправку. Но в СМИ появилась тревожная новость: якобы, из-за перенесённой болезни Бабкина больше никогда не сможет петь вживую! Подтвердят ли эту информацию врачи? И правда ли, что Надежде Георгиевне теперь придётся петь под фонограмму?

Филипп Киркоров начал распродавать свой знаменитый гардероб! Неужели поп-короля настиг кризис? Правда ли, что Александр Серов вынужден распрощаться с коллекцией автомобилей? Кто из знаменитостей выставил на продажу зарубежную недвижимость? И сколько звёзды зарабатывают на видеопоздравлениях?

Том Круз и Илон Маск снимут кино в космосе! Какая подготовка потребуется звезде Голливуда, чтобы выдержать такое серьезное испытание? Во сколько изобретателю обойдется съёмка за пределами Земли? И когда зрители увидят блокбастер нового поколения?

Блогер из Франции обвинила Яну Рудковскую в плагиате! Неужели для своих креативных видео продюсер заимствует чужие идеи? Как прокомментировала конфликт светская львица? И правда ли, что она силой заставляет Гном Гномыча сниматься для соцсетей?

Светлана Светличная уже давно не общается с родственниками! Из-за чего произошёл разлад? Почему актриса считает, что близкие её не любят? В чьей смерти винит себя звезда советского кино? И кому хочет отписать свою квартиру в Москве.

Об этих и других событиях из жизни звезд «Пятый канал» расскажет 22 мая в 23:45.