Петербурженки могут проверить интимное здоровье по антикризисной цене

Нередко мы получаем от своего организма сигналы, которые предпочитаем не замечать. А когда все же обращаемся за помощью, оказывается поздно. Интимное здоровье –важная сфера, которая требует особого внимания и заботы. По данным исследований, гинекологическими болезнями страдают до 60% женщин репродуктивного возраста. Причина столь пугающей статистикикроется далеко не в распущенности. Виной всему современный образ жизни - стрессы, переработки и неадекватные физические нагрузки. Усугубляет все занятость, из-за которой такие дела, как поход к врачу, оказываются в долгом ящике.

Среди распространенных заболеваний – воспалительные процессы, нарушение цикла и различные инфекции. Чтобы вовремя заметить нарушения, проходящие в вялотекущем режиме, но наносящих вред здоровью, медики советуют посещать специалистов не реже раза в год.

Для петербурженок в клинике «ЛИЦ» сейчас действует специальное антикризисное предложение. Пройти осмотр гинеколога, получить консультацию и сделать УЗИ малого таза можно всего за тысячу рублей. Важно, что посещение врача не займет много времени – и прием, и УЗИ будут выполнены в один день.

- Прием гинеколога ведут врачи с клиническим опытом работы более 10 лет, - рассказывают в клинике. - Все специалисты имеют дополнительное образование и сертификат по ультразвуковой диагностике. Поэтому пациент потратит не более 30 минут.

Воспользоваться предложением медики рекомендуют всем, кто не посещал гинеколога более года и пациенткам с хроническими заболеваниями. Также в зоне риска женщины с тревожными симптомами: болями в низу живота, болезненными месячными или нерегулярным циклом.

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