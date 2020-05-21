Сергей Городничий: «Роль Чичикова или Остапа Бендера — это моя актерская мечта»

Сегодня, 21 мая, на платформе PREMIER выходит новый фильм Григория Константинопольского по пьесе Островского «Гроза». История, написанная в середине 19 века, развивается в нашу эпоху, все с теми же узнаваемыми персонажами, населяющими вымышленный русский город Калинов. Одну из главных ролей в картине сыграл молодой петербургский актер театра и кино Сергей Городничий. Именно в его персонажа Бориса влюбилась несчастная девушка Екатерина, роль которой исполнила Любовь Аксенова. В интервью актер рассказал о любви к русской классике, сериалам и провел небольшую экскурсию по самым интересным местам родного города.

- Это уже не первая ваша роль в проекте режиссера Константинопольского. Нравится ли вам работать с ним и почему?

- Он снимает не совсем зрительское кино и с ним всегда интересно работать. Григорий Михайлович делает то, что нравится, то, что он хочет снимать, а не то, что будет приносить прибыль. Понятное дело, что хочется и заработать. Но мне кажется, что это правильный путь, которому я и сам пытаюсь следовать: быть честным перед собой. У Григория Михайловича непростой характер и он, если я не ошибаюсь, по гороскопу близнецы, поэтому может быть и лапочкой, самым милейшим человеком, а через некоторое время будет рвать и метать. Зато он в этом искренен. Если бы он не был таковым, то не было бы и его кино. Работая с ним, погружаешься в определенную атмосферу, иногда это не очень приятно, и ты думаешь: «Зачем мне все это надо?!». Тем не менее ты находишься в собранном состоянии и выдаешь то, что хочет режиссер. Все очень четко, целенаправленно. Каждый режиссер добивается этого по-своему, у Григория Михайловича свой подход и он имеет право работать так, как хочет.

Кадр из фильма "Гроза". Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ.

- Насколько сложно проходили съемки, вы ведь работали в сжатые сроки?

- Мы снимали по 12-14 минут в день и это очень большая выработка даже для ситкомов. Нас спасало то, что сцены снимали одним кадром, без восьмерок. Если сцена идет шесть минут, то мы и снимали шесть минут. Поэтому в день получалось по 3 сцены и не так сильно чувствовалось то, что мы куда-то торопимся. Все и все успевали.

- Если бы у вас была возможность придумать альтернативную концовку этой истории, то как бы вы ее завершили? Что нашептали бы Островскому?

- Не знаю, какую концовку можно было бы придумать. «Гроза» - это законченное, цельное произведение и если изменить концовку, то все написанное Островским до финала будет бессмысленным. Может быть мне было бы интересно увидеть Бориса, который соглашается на предложение Екатерины бежать, но тогда пришлось бы начинать еще одну историю. Тогда мы бы снимали фильм «Гроза-2», а оно нам надо? Может быть и надо, посмотрим.

- Любите ли вы классическую русскую литературу или же предпочитаете современных авторов? Назовите свои любимые литературные произведения?

- Я очень люблю классику, не очень много читаю, но смотрю кино и сериалы. Мне нравятся «Мертвые души», которые тоже скоро будет снимать Григорий Михайлович. Я пока в этой картине не заявлен, но, может быть, что-нибудь поменяется в дальнейшем. Роль Чичикова или Остапа Бендера — это моя актерская мечта. Хочу играть подобные роли, но видимо я еще маловат для них. Еще нравится «Преступление и наказание», как раз сейчас должен был приступить к репетициям роли Раскольникова в БДТ с японским режиссером Миурой. Но из-за пандемии все перенеслось на неопределенный срок. Надеюсь, что работа возобновится в следующем сезоне. Еще со школы полюбил это произведение и был очень рад, когда меня утвердили. Очень нравится, как Достоевский описывает внутренний мир героев. Все настолько логично, что иногда даже пугает, как будто он читает твои мысли. Я сейчас не «про бабку убить», а в целом. Чтобы такое написать нужно обладать большим талантом, умом, хорошо знать человеческую природу, и этого у Достоевского не отнять.

Кадр из фильма "Гроза". Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ.

- Как вы относитесь к такому мнению, что сериалы в наше время заменили людям книги? А книги раньше как раз и были аналогом сериалов?

- Если книги я читаю в небольшом количестве, то сериалов смотрю предостаточно. В будущем я хотел бы попробовать себя в качестве режиссера или сценариста. Сейчас на самоизоляции как раз практикуюсь, написал сериал для Инстаграма, снял его и сам же сыграл. Все 8 серий можно увидеть в моем аккаунте. Мне это интересно. То, что сериалы в какой-то мере заменили книги? И да, и нет. У меня есть много знакомых, которые продолжают много читать и при этом смотрят сериалы. Одно другому не мешает. Можно и не читать, и не смотреть, а черпать знания из жизни, набираясь опыта, наблюдать за окружающими.

- Что сможете посоветовать из того, что посмотрели недавно?

- Смотрю сейчас «Твин Пикс», но делаю это не взахлеб, возвращаюсь к сериалу лишь периодически. То, что я вижу мне очень нравится: и сценарий, и актеры, и как снято. Это настоящий учебник, откуда многое можно почерпнуть. И еще начал смотреть сериал «Нормальные люди», пока только въезжаю. Повествование движется интересно.

- Вы родились и живете в Санкт-Петербурге. Расскажите о ваших самых любимых местах в городе?

- Когда приезжают знакомые из Москвы, то я им советую сходить в БДТ, делаю им контрамарки. Это один из лучших театров России и не потому, что я там работаю, а потому что то, что я вижу мне очень симпатично. Мне нравится то, что здесь абсолютно разные режиссеры. Я не смог бы работать в одном театре с одной определенной направленностью, с похожими постановками. Режиссерский взгляд должен быть разным. И я счастлив что мне удается работать с разными Вселенными, тем самым набираясь опыта. Эта возможность позволяет мне приобретать полноценную картину мира, не быть узколобым. Это круто.

- Если бы была возможность провести альтернативную экскурсию по городу, в обход банальных достопримечательностей, то какие бы 3-5 точек вы бы обязательно порекомендовали к посещению?

- В Питере обязательны к посещению разные заведения, например, «Рюмочная на Гороховой» или джаз-бар «Шляпа». Ну и, конечно, это «Диво-остров», Михайловский парк. Очень люблю рыбалку, советую ехать на Ладогу, брать в аренду лодку, снасти, удочку и отправляться рыбачить на канал или на самой Ладоге. А вообще я последнее время сижу дома и не только из-за самоизоляции, а по причине графика. Очень много работы, поэтому живу по маршруту: дом-театр-дом.

НА ЗАМЕТКУ

Фильм "Гроза" появится в бесплатном доступе на видеоплатформе PREMIER с 21 мая.