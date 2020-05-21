2020-05-21T16:36:53+03:00
Общество

Ученые СПбГУПТД разработали инновационное нанотехнологическое покрытие

Оно предназначено для защиты дна судов от обрастания биомассой
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Ученые СПбГУПТД разработали инновационное нанотехнологическое покрытие, Фото предоставлено СПбГУПТД,Ученые СПбГУПТД разработали инновационное нанотехнологическое покрытие, Фото предоставлено СПбГУПТД,
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Обрастание дна биомассой – глобальная проблема для морских судов. Моллюски, водоросли, беспозвоночные, ракообразные колониями селятся на искусственных поверхностях, и удалить их можно только путём механического соскабливания. Из-за таких обрастаний через пару лет ход корабля снижается на 30%, увеличивается расход топлива, поэтому раз в полтора-два года судно необходимо доставать из воды для чистки.

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна разработали новый нетоксичный способ защиты судна от обрастания биомассой путем нанесения на дно полимерных элементоорганических композиций. На сегодняшний день одним из основных способов защиты днищ судов и подводной части гидротехнических сооружений от обрастания биомассой является покрытие дна различными красками и лаками с токсичными соединениями тяжелых металлов. Такое покрытие убивает живые организмы, долгое время защищая судно от их нарастания, однако токсичные краски отравляют воду и обитающих в ней рыб, нарушая целые экосистемы.

Фото предоставлено СПбГУПТД,

Фото предоставлено СПбГУПТД,

– Наши полимерные композиции не содержат в себе ядовитых компонентов, обладают антисептическим свойством, а, следовательно, не могут нанести вреда окружающей среде, – комментирует автор разработки, начальник научной лаборатории «Промтехпроект» СПбГУПТД Сергей Иванович Лёдов. – Состав обладает повышенной адсорбционной и хемосорбционной способностью, высокими противообрастающими свойствами и долговечностью. Способ действия можно сравнить с действием антипригарного покрытия».

Чётко выраженное предохраняющее от обрастания свойство разработки ученые СПбГУПТД подтвердили лабораторными испытаниями и уже применили метод на практике при обработке частных судов в Великобритании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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