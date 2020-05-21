2020-05-21T16:45:03+03:00
Общество

Tele2 обеспечила школьников Ленобласти техникой и связью для дистанционного обучения

В течение трех месяцев ребята смогут пользоваться мобильным интернетом совершенно бесплатно
Поделиться:
Tele2 обеспечила школьников Ленобласти техникой и связью для дистанционного обучения, Фото предоставлено Tele2,Tele2 обеспечила школьников Ленобласти техникой и связью для дистанционного обучения, Фото предоставлено Tele2,
Изменить размер текста:

Tele2 в рамках акции «Помоги учиться» и соглашения с правительством Ленинградской области обеспечила бесплатным мобильным интернетом и планшетами школьников четырех специализированных образовательных учреждений. Помощь получил 161 ребенок, у которых не было персонального компьютера дома для прохождения дистанционного обучения. Теперь эта проблема решена! Более того: в течение трех месяцев школьники смогут еще и бесплатно использовать мобильный интернет Tele2. Пакет включает 10 Гб интернет-трафика ежемесячно.

- Переход обучения в онлайн коснулся многих семей, но особенно нелегко было тем, кто не может себе позволить в короткий промежуток времени и купить оргтехнику, и оплатить интернет, - отметил Евгений Головинов, заместитель директора макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 по вопросам взаимодействия с органами государственной власти. - Электронные дневники, мессенджеры, уроки по видеосвязи и контрольные на специальных онлайн-платформах – все это разнообразие инструментов дистанционного образования работает только при наличии надежного интернета, который мы и предоставили. А в качестве наших услуг мы уверены, поскольку в прошлом году в Ленобласти Tele2 модернизировала инфраструктуру связи, увеличив покрытие сети и скорость мобильного интернета.

КОНКРЕТНО

Планшеты и SIM-карты распределят среди четырех образовательных учреждений Ленинградской области: Назийского центра социально-трудовой адаптации и профориентации, Сясьстройской школы-интерната и Кировской школы-интерната, реализующих адаптированные образовательные программы, а также Мгинской школы-интерната, реализующей адаптированные образовательные программы для детей с нарушениями зрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Санкт-Петербурге начался прием заявлений на выплату 5,5 тысяч на детей от 3 до 7 лет
Карта распространения коронавируса в Ленинградской области на 21 мая 2020 года: новые заболевшие есть в 32 населенных пунктах
Навигация для маломерных судов в Ленинградской области стартует 22 мая
На КАД у проспекта Культуры сгорела «Газель»
Врачи рассказали о вреде алкоголя при коронавирусе
В Ленобласти поймали зацепера, ехавшего на Дно
Детей, оказавшихся в трудной ситуации, поместят в соцучреждения Санкт-Петербурга
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 21 мая 2020 года: На улице много людей несмотря на непогоду
Два смертельных ДТП произошли на трассе под Киришами за два часа
Четыре трамвая изменят маршруты в Санкт-Петербурге на месяц до 15 июня
Грудного ребенка нашли брошенного на скамейке в Санкт-Петербурге
На рынке питания в детсадах нашли картель на 400 миллионов рублей
Сяськелево, Ляды: Коронавирус нашли еще в 32 населенный пунктах Ленинградской области
Сотрудника ФСИН задержали с наркотиками в исправительной колонии Санкт-Петербурга
В Ленобласти «Шевроле» вылетел под бензовоз, водитель легковушки погиб
Смольный отказался открывать парки и скверы Санкт-Петербурга
Медики произведут полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости в День города в Санкт-Петербурге
Петербургских пенсионеров запретили принимать в дома престарелых
Истощенного редкого осоеда спасли в Петроградском районе Санкт-Петербурга
Стали известны подробности о 5 новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге на 21 мая 2020 года
Ограничение движения транспорта по Невскому проспекту на Зеленом мосту снимут 14 июля