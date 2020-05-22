2020-05-22T12:37:57+03:00
Общество

Власти Приморского района Санкт-Петербурга заказали концерт в честь Дня Победы на сентября 2020 года

Конкурс на организацию мероприятия за 5,7 млн рублей объявлен на госзакупках
Полина ЖУКОВА
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В Приморском районе Санкт-Петербурге планируют организовать концерт в честь Дня Победы.В Приморском районе Санкт-Петербурге планируют организовать концерт в честь Дня Победы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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На начало осени в Петербурге запланировали концерт в честь Дня Победы. Конкурс на его организацию в середине мая объявила на госзакупках администрация Приморского района. Праздник, судя по документу, наметили на сентябрь, но точная дата пока неизвестна. Пригласить туда собираются как минимум 3,5 тысяч зрителей. А стоимость мероприятия оценили в 5,7 миллионов рублей. Может ли это означать, что День Победы в Петербурге отпразднуют в сентябре, узнала «Комсомолка».

В подробном техзадании для будущего организатора концерта указано, что в программе необходимо учесть все возрастные категории: «детскую, подростковую, молодежь, людей среднего возраста, старшее поколение и особенно ветеранов ВОВ». Выступать будут ансамбли, хореографический и вокальный коллективы, эстрадные музыканты. Но «гвоздем» программы должен стать известный певец. К нему требования особые, а оплата за выступление оценена в миллион рублей. Это должен быть «известный широкой публике артист, имеющий звание не ниже народного артиста». А также быть «звездой эстрады», участником музыкальных телешоу, транслируемых на федеральных телеканалах, говорится в документах.Кроме того, гостям праздника планируют раздавать георгиевскуие ленты, а встречать зрителей на улице будет духовой оркестр. Площадку для этого праздника в городе тоже предстоит выбрать организаторам, но известно, что она должна быть закрытой и находиться в 5-7 минутах ходьбы от метро.

В этом году День Победы и-за карантина прошел без массовых мероприятий и парада. Фото: Олег ЗОЛОТО

В этом году День Победы и-за карантина прошел без массовых мероприятий и парада.Фото: Олег ЗОЛОТО

Как рассказали «КП-Петербург» в администрации Приморского района, пышный праздник был запланирован на май 2020-го к 75-летию Победы. По понятным причинам провести его не смогли. Кроме того, сейчас официальной даты переноса праздника нет не только в Петербурге, но и в целом по стране. Поэтому если праздник в сентябре не состоится, его администрация района тоже сможет отложить или отменить.

– Документами предусмотрено как одностороннее, так и двустороннее расторжение контракта в случае, если будет принято решение об отмене всех праздничных мероприятий в сентябре 2020 года, – отметили в администрации района. – Формат концерта, сроки и противоэпидемиологические меры будут внесены в контракт в соответствии с распоряжениями Правительства города.

Напомним, что ранее в Кремле заявили, что День Победы будет перенесен. Однако официально дату переноса еще не назвали. СМИ сообщают, что рассматривают дату 24 июня – в этот день состоялся парад Победы в 1945 году, а также и 3 сентября. Не так давно в России День окончания Второй мировой войны перенесли на эту дату со 2 сентября.

В Санкт-Петербурге прошел морской парад Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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