Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 22 мая 2020: заражение чиновников из комитета по законности и новые выплаты работникам медицинских организаций

«Комсомолка» публикует последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 22 мая 2020 года. За минувший день опасную инфекцию выявили у очередного числа горожан.

– Всего с начала пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге выявили 12 203 случая заболевания COVID-19. Выздоровело 2661 человек. Смертельных случаев зафиксировано 104. За прошедшие сутки инфекцией заразились еще 408 человек, а пятеро скончались, - сообщили в городском оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус подтвердился у сотрудников комитета по законности Санкт-Петербурга. Заразились двое человек, но с коллегами и тем более посетителями они не контактировали, так как работали удаленно. Ясно, что они работали не в Смольном, а в другом здании на Кондратьевском проспекте и отвечали за соблюдение законодательства об административных штрафах, в том числе за прогулки в закрытых парках и скверах.

Городские власти объяснили, почему медсестры так часто болеют коронавирусом в Северной столице. Виной всему нехватка средств защиты и низкий уровень готовности к пандемии. К слову, выплаты за работу с «ковидными» пациентами теперь также полагаются, предположительно, водителям «скорых» и врачам частных клиник. Соответствующие поправки сейчас обсуждают в Смольном, что подтвердили «Комсомолке».

Ученые из Санкт-Петербурга объяснили, чего еще ждать от коронавируса. Основной «фронт» заразы уходит из Москвы. Теперь сильный удар на себя принимают регионы.

Добавим, что обещанные выплаты на покупку масок и перчаток получили уже больше 1,7 млн петербуржцев.