2020-05-22T00:58:01+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 22 мая 2020: заражение чиновников из комитета по законности и новые выплаты работникам медицинских организаций

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 22 мая 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 22 мая 2020 года.Последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 22 мая 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

«Комсомолка» публикует последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 22 мая 2020 года. За минувший день опасную инфекцию выявили у очередного числа горожан.

– Всего с начала пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге выявили 12 203 случая заболевания COVID-19. Выздоровело 2661 человек. Смертельных случаев зафиксировано 104. За прошедшие сутки инфекцией заразились еще 408 человек, а пятеро скончались, - сообщили в городском оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус подтвердился у сотрудников комитета по законности Санкт-Петербурга. Заразились двое человек, но с коллегами и тем более посетителями они не контактировали, так как работали удаленно. Ясно, что они работали не в Смольном, а в другом здании на Кондратьевском проспекте и отвечали за соблюдение законодательства об административных штрафах, в том числе за прогулки в закрытых парках и скверах.

Городские власти объяснили, почему медсестры так часто болеют коронавирусом в Северной столице. Виной всему нехватка средств защиты и низкий уровень готовности к пандемии. К слову, выплаты за работу с «ковидными» пациентами теперь также полагаются, предположительно, водителям «скорых» и врачам частных клиник. Соответствующие поправки сейчас обсуждают в Смольном, что подтвердили «Комсомолке».

Ученые из Санкт-Петербурга объяснили, чего еще ждать от коронавируса. Основной «фронт» заразы уходит из Москвы. Теперь сильный удар на себя принимают регионы.

Добавим, что обещанные выплаты на покупку масок и перчаток получили уже больше 1,7 млн петербуржцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Джигиты на колесах: Денег нет, страховки нет... Договоримся, брат!
По дорогам страны ездят тысячи машин с абхазскими номерами, водители которых плевать хотели на правила дорожного движения, камеры и штрафы. Корреспонденты «КП» попытались разобраться в этом странном социальном явлении на примере одной аварии
Новости 24
Горе-таксист пробил бетонный забор, «припарковавшись» в Санкт-Петербурге
Маломобильным пенсионерам Санкт-Петербурга перечислили выплату за самоизоляцию
Петербуржцам в возрасте 50 лет и старше предлагают пройти профпереподготовку
Житель Ленобласти спас от голодной смерти новорожденного лосенка
МФЦ Санкт-Петербурга откроют двери с 25 мая
Дополнительные аудитории потребуются для выпускников, сдающих ЕГЭ в Ленобласти
Выплаты на покупку масок и перчаток получили уже больше 1,7 млн петербуржцев
Санкт-Петербург готов помочь в разработке национальной онлайн-платформы
Безопасная рассадка и средства защиты ждут петербургских выпускников на ЕГЭ
Петербуржец через суд требует от Смольного и губернатора бесплатной выдачи масок и перчаток
Пенсионерка получила ожоги в загоревшейся коммуналке в центре Санкт-Петербурга
20 тонн опасного сливочного масла с вечным сроком годности нашли в Санкт-Петербурге
Коронавирус нашли у сотрудников управления комитета по законности Санкт-Петербурга
Медработникам Ленобласти перечислили обещанные выплаты на сумму 245 млн рублей
Одноглазому псу Пирату из Мурино ищут новый дом
Депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга массово извинились перед Эдитой Пьехой
В Ленобласти впервые число выздоровевших от коронавируса и пневмонии превысило количество заболевших
«Метрострой» заканчивает проходку тоннеля к «Путиловской»
Дрозденко перевел Сосновый Бор в «желтую» зону из-за вспышки коронавируса
В Санкт-Петербурге начался прием заявлений на выплату 5,5 тысяч на детей от 3 до 7 лет