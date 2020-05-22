Проблемы дольщиков, пациентов и юбилей Победы - чем занималась Общественная палата Санкт-Петербурга

22 мая подошел к концу срок полномочий действующего состава Общественной палаты Санкт-Петербурга. Финальной точкой работы стал доклад об итогах.

- За двенадцать месяцев к нам поступило около двух тысяч обращений и запросов, - рассказал заместитель председателя Общественной палаты Санкт-Петербурга Александр Вахмистров. - За год мы провели более 250 общественных мониторингов, обсуждений, встреч. Сформированы конкретные рекомендации, которые не просто учтены, но и легли в основу соответствующих нормативных актов.

А теперь конкретно, в каких именно мероприятиях принимала участие палата?

Выборы. В 2019 году организация подготовила 4 тысячи общественных наблюдателей. Кроме того, проследила за реализацией программы «Доступная среда», чтобы маломобильные граждане получили возможность попасть на избирательные участки.

Здоровье. При участии палаты разработана городская программа развития паллиативной помощи до 2024 года. Особое внимание было уделено вопросу доступности препаратов. Кроме того, общественники мониторили исполнение Указа президента по внедрению модели «Бережливой поликлиники».

Долевое строительство.Немаловажная составляющая - работа с дольщиками. Благодаря совместной работе с профильным комитетом ввели в эксплуатацию 21 «проблемный» жилой дом! В 2020-2021 годах вопрос должен завершиться окончательно.

- Отдельно хотелось бы сказать о подготовке к юбилею Победы. Члены Общественной палаты вместе с представителями различных ведомств выезжали на места воинских захоронений. Все обнаруженные недостатки устранили до праздника, - добавил Вахмистров.

И это далеко не весь список результатов.

- От имени Общественной палаты и ее председателя Нины Кукурузовой благодарю всех врачей, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, и волонтеров, поддерживающих пожилых петербуржцев, - обратился в конце доклада зампредседателя. - Сегодня перед нами стоят новые сложные задачи. Уже утвержден новый состав Общественной палаты Петербурга. Уважаемые депутаты, мы готовы продолжить наше сотрудничество, участвовать в работе профильных комиссий Законодательного собрания.