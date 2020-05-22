2020-05-22T16:31:04+03:00
Общество

В СПбГУПТД рассказали о позитивном опыте запуска программы трудоустройства студентов во время пандемии

В программе приняли участие почти 5,5 тысяч студентов из 35 государственных вузов Санкт-Петербурга
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Широбакина Валерия учится на первом курсе Института дизайна костюма СПбГУПТД. Фото из личного архива Широбакиной Валерии.Широбакина Валерия учится на первом курсе Института дизайна костюма СПбГУПТД. Фото из личного архива Широбакиной Валерии.
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В СПбГУПТД запустили один из пяти региональных пилотных проектов, утвержденных Министерством науки и высшего образования РФ, - программы по содействию занятости обучающихся высших учебных заведений Санкт-Петербурга. В программе приняли участие почти 5,5 тысяч студентов из 35 государственных вузов Санкт-Петербурга.

Широбакина Валерия учится на первом курсе Института дизайна костюма СПбГУПТД. Она всегда мечтала стать дизайнером, уже в девятом классе девушка прошла путь создания коллекции от идеи до реализации проекта. В Университет промышленных технологий и дизайна Валерия поступила благодаря призовому месту во Всероссийской олимпиаде по технологии. Студентка живет одна в университетском кампусе, ее родители пенсионеры, поэтому семья оказалась в сложной ситуации в связи пандемией. В рамках программы по содействию занятости обучающихся высших учебных заведений Санкт-Петербурга, запущенном в СПбГУПТД, Валерия сейчас работает в родном вузе: организовывает новое дистанционное направление в университете, онлайн школу стиля. Работу курирует специалист отдела профориентационной работы, создатель школы Елизавета Тишукова.

Фото из личного архива Широбакиной Валерии.

Фото из личного архива Широбакиной Валерии.

- Изучение тем этичной и экологичной моды очень помогает мне в работе, я углубляюсь в профессию стилиста-имиджмейкера, а также инста-профессии. Иногда я даю вещам вторую жизнь, рисую на одежде, переделываю вещи. Порой футболка или платье, в которое было вложено немного творчества становятся хорошим подарком, - комментирует Валерия свою работу в СПбГУПТД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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