В СПбГУПТД рассказали о позитивном опыте запуска программы трудоустройства студентов во время пандемии

В СПбГУПТД запустили один из пяти региональных пилотных проектов, утвержденных Министерством науки и высшего образования РФ, - программы по содействию занятости обучающихся высших учебных заведений Санкт-Петербурга. В программе приняли участие почти 5,5 тысяч студентов из 35 государственных вузов Санкт-Петербурга.

Широбакина Валерия учится на первом курсе Института дизайна костюма СПбГУПТД. Она всегда мечтала стать дизайнером, уже в девятом классе девушка прошла путь создания коллекции от идеи до реализации проекта. В Университет промышленных технологий и дизайна Валерия поступила благодаря призовому месту во Всероссийской олимпиаде по технологии. Студентка живет одна в университетском кампусе, ее родители пенсионеры, поэтому семья оказалась в сложной ситуации в связи пандемией. В рамках программы по содействию занятости обучающихся высших учебных заведений Санкт-Петербурга, запущенном в СПбГУПТД, Валерия сейчас работает в родном вузе: организовывает новое дистанционное направление в университете, онлайн школу стиля. Работу курирует специалист отдела профориентационной работы, создатель школы Елизавета Тишукова.

Фото из личного архива Широбакиной Валерии.

- Изучение тем этичной и экологичной моды очень помогает мне в работе, я углубляюсь в профессию стилиста-имиджмейкера, а также инста-профессии. Иногда я даю вещам вторую жизнь, рисую на одежде, переделываю вещи. Порой футболка или платье, в которое было вложено немного творчества становятся хорошим подарком, - комментирует Валерия свою работу в СПбГУПТД.