2020-05-22T17:43:16+03:00
Общество

Самые активные интернет-пользователи Tele2 отдыхали на майских во Всеволожском районе

А количество потребляемого трафика в районах Ленинградской области выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Степан СТЕПАНОВ
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Фото предоставлено Tele2.Фото предоставлено Tele2.
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Tele2 проанализировала активность петербургских абонентов в период майских праздников и зафиксировала в районах Ленобласти рост потребления data-услуг. Абоненты Tele2 использовали 3,7 Пб трафика, что в два раза превышает показатель за аналогичный период 2019 года. Наиболее активные пользователи интернета оказались во Всеволожском и Выборгском районах – здесь абоненты Tele2 скачали 872 Тб и 460 Тб соответственно. В тройку лидеров по использованию дата-услуг за городом также вошли жители Гатчинского района – 456 Тб. Интересно, что самый большой прирост трафика по сравнению с прошлыми майскими праздниками оператор зафиксировал в Приозерском и Кировском районах – на 153% и 131%.

Если говорить о трафике в Санкт-Петербурге, то в майские праздники абоненты Tele2 использовали 5,8 Пб трафика, что в 1,5 раза превышает показатель прошлого года. Пик активности пришелся на 3 мая, а также на рабочий день – 7 мая, когда президент РФ и правительство обсуждали поэтапный выход из режима ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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