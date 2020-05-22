Как распознать и вылечить варикоз в Петербурге

ЗДОРОВЫЙ РАЗГОВОР с хирургом-флебологом Николаем Спиридоновым 00:00 00:00

В зоне риска - каждый

Вспомните, сколько раз вы возвращались домой, что называется, «без задних ног». Казалось бы, откуда эта усталость и тяжесть, если мы большую часть дня сидим? До работы и обратно добираемся на машине или общественном транспорте, в офисе передвигаемся в пределах кабинета, а сейчас и вовсе двигаться перестали – карантин. Но даже после дня, проведенного дома, под вечер так и тянет присесть – ноги устали. Почему?

– Увы, для жителей мегаполиса это привычная ситуация. У нас в ногах находится целая система вен, по которым идет кровь. Если мы ходим, мышцы работают и постоянно «гоняют» кровь. А если сидим – она застаивается, клапаны закупориваются и появляются первые симптомы варикоза, – объяснил главный врач клиники «ФлебоЛайф» хирург-флеболог, кандидат медицинских наук Николай Спиридонов в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM).

Только вот внимания на тяжесть в ногах и даже вечерние отеки многие просто-напросто не обращают – подумаешь, обычная усталость, которая к утру пройдет! Хотя игнорировать такие симптомы не стоит, ведь именно с них начинается серьезный и неприятный недуг – варикозная болезнь. И если вы думаете, что все это касается только пожилых людей, то сильно ошибаетесь.

– Первые признаки варикоза – расширенные вены и «сеточки» все чаще встречаются у молодых пациентов, начиная с 25-35 лет. Люди в возрасте обращаются уже с осложнениями этого недуга – дерматитами, язвами и трофическими нарушениями, – добавляет доктор.

Николай Спиридонов в гостях у «Комсомолки».Фото: Степан СТЕПАНОВ

Опасное незнание

Предрасположенность к варикозной болезни закладывается генетически: если ваши родители мучились с венами, то и вы с этой проблемой, скорее всего, столкнетесь. Но заболевание может развиться и под воздействием внешних факторов – тяжелой работы, лишнего веса, малоподвижного образа жизни. Женщины, как правило, находятся в группе риска из-за беременности, родов, когда все жизненно важные системы организма, включая сердечно-сосудистую, работают с повышенной нагрузкой. Виновато и желание носить шпильки – красиво, но очень вредно. Оптимальная высота каблука – 4-5 сантиметров, напоминают врачи.

– К сожалению, большинство людей не понимают, что боль в ногах, тянущие ощущения, покалывание стоп, онемение или зябкость – вроде бы обычные неприятные мелочи – могут быть проявлением варикозной болезни, – предупреждает Николай Спиридонов. – Наша задача распознать те признаки, которые отвечают за болезнь вен, и своевременно начать лечение.

Профессиональная помощь

Собственно, для этого и был создан медицинский центр «ФлебоЛайф» – обеспечить специализированной помощью как можно больше петербуржцев и жителей Ленинградской области. Здесь не только лечат варикозную болезнь, но и помогают при любых видах боли, в том числе острой и хронической боли при патологии суставов. Специалисты «ФлебоЛайф» занимаются и лечением такой серьезной патологии, как облитерирующий атеросклероз, когда нарушается проходимость периферических артерий из-за атеросклеротических бляшек на стенках сосудов. Здесь в зоне риска – мужчины после сорока лет, не желающие расставаться с вредными привычками.

В медцентре «ФлебоЛайф» есть множество программ для ранней диагностики и лечения этого заболевания. Например, с помощью ультразвукового обследования вен нижних конечностей недуг можно выявить в самом начале, когда его можно остановить с помощью консервативных процедур. Ну а если дело дойдет до операции - в арсенале флебологов и сосудистых хирургов имеются все самые современные способы лечения, начиная от малоинвазивных методик и заканчивая радикальной хирургией.

– Мы создавали наш центр как сосудистый именно для лечения заболеваний ног – не только вен, но и артерий, заболеваний лимфатической системы, неврологических проявлений остеохандроза, межпозвонковых грыж. Всех заболеваний, которые так или иначе сказываются на нижних конечностях, – говорит Николай Спиридонов. – И специалистов подбирали таких, кто знает все о болезнях вен, сосудов, умеет проводить ультразвуковое обследование вен и может работать с самыми непростыми пациентами.

В медцентре «ФлебоЛайф» есть множество программ для ранней диагностики и лечения сосудистых заболеваний.Фото: Артем КИЛЬКИН

А пациенты и правда бывают разные: кто-то спешит к врачу с заботой о своей привлекательности – удалить «звездочки», а кто-то не желает ничего предпринимать даже тогда, когда есть реальная угроза жизни.

– Самое главное – это контакт врача и пациента. Мы всегда объясняем пациентам, что с ними происходит, что означают результаты обследований, имеет ли смысл проводить оперативное лечение или надобности в этом нет. Но при этом никому не навязываем свои услуги, потому что это недостойно врача, – уверен Николай Спиридонов.

В клинике даже создали специальную услугу, называется «Второе мнение». Суть в том, что, если человек сомневается в диагнозе, он просто может узнать мнение еще одного специалиста.

КСТАТИ

Назло статистике

Медицинская статистика утверждает: большинство жителей Санкт-Петербурга, страдающих варикозом, даже не знают об этом. И специалисты клиники «ФлебоЛайф» готовы это подтвердить. Весь прошлый год на базе клиники проводилась городская программа «Здоровье города», в рамках которой горожане могли пройти обследование вен и получить консультацию специалиста.

– Было обследовано порядка 7,5 тысяч пациентов и у 80% из них диагностирована варикозная болезнь. Более 40 % пациентов требуют проведения более серьезных манипуляций – склеротерапии, эндовазальной лазерной коагуляции вен и других хирургических вмешательств, – приводит данные Николай Спиридонов.

К сожалению, не всех пациентов специалистам клиники удается обследовать бесплатно – слишком много желающих участвовать в программе. Но стоимость обследований (в которую входит УЗИ вен и консультация флеболога или невролога) врачи клиники постарались сделать минимальной – она не превышает 900 рублей. Ну а те пациенты, которые лечились во «ФлебоЛайф», профилактические осмотры проходят бесплатно не реже раза в год.

– В любом случае с варикозом лучше не тянуть, потому что чем дальше, тем больше риск осложнений. Современные методики позволяют справиться с болезнью быстро, эффективно и практически без отрыва от привычного образа жизни, – советует врач.

Почему варикозную болезнь называют «миной замедленного действия», какие симптомы ни в коем случае нельзя оставлять без внимания и как правильно выбрать клинику для лечения вен? Слушайте в полной версии программы «Здоровый разговор» на Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM).