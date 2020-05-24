Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 24 мая 2020 года: Смерть врача-кардиолога, рекордное число выздоровевших

"Комсомолка" продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в Санкт-Петербурге. Последние новости на 24 мая 2020 года: еще у 363 человек выявлена инфекция, 265 пациентов выздоровели, 6 умерли.

- На 24 мая с начала пандемии в Петербурге выявлено 12955 случаев заражения коронавирусом, из них 3124 полностью выздоровели и 113 умерли, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

На данный момент в Петербурге борются с инфекцией 9718 человек. Надо отметить, что за последние сутки число выздоровевших установило рекорд. Также постепенно число зараженных снижается.

Из печальных новостей, в Петербурге умерла еще одна врач от коронавируса. 22 мая скончалась заведующая 1 кардиологическим отделением городской больницы №25 Галина Анатольевна Литвинова.

Также еще две больницы начали принимать больных с коронавирусной инфекцией. В пятницу, 22 мая 2020 года, с заболевшими начали работать в 442-м окружном военном клиническом госпитале на Суворовском проспекте, 63. В субботу, 23 мая, свои двери открыла больница имени Кащенко. В общей сложности развернуто 300 коек.