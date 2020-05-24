Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге за сутки составило 20 человек

Пандемия в городе на Неве поставила новый страшный рекорд: за последние сутки от коронавируса в Санкт-Петербурге скончалось 20 человек. Ранее в регионе не было зарегистрировано даже 10 смертей в сутки. Таким образом, общее число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 24 мая 2020 года составило 133 человека.

– Причина скачка числа зарегистрированных смертей не в изменении их количества, а в изменении темпов работы комиссии по летальным исходам, – успокаивают в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России, на утро 24 мая в Санкт-Петербурге выявили 13 339 заболевших. Из них у 384 человек подтвердили заболевание за последние сутки. Выздоровело с начала пандемии 3 452 петербуржца, в том числе 328 – за последние сутки.

В Ленинградской области на утро 24 мая 2020 года заболело 2 437 человек, в том числе у 57 больных вирус подтвердили за последние сутки. Выздоровели 1 011 больных, из них 38 – за сутки. Общее число смертей от коронавируса в Ленинградской области насчитывает восемь, но за последний день их количество, к счастью, не выросло.

Всего в России на утро 24 мая выявили 344 481 заболевшего коронавирусом, зафиксированы 3 541 смерть и 113 299 выздоровлений.

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