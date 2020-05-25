2020-05-24T22:29:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 25 мая 2020 года: город поставил рекорд по смертности, а врачам предложили бесплатного психолога

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на 25 мая 2020 года, самые важные события
Анна ПОСЛЯНОВА
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С начала пандемии в Санкт-Петербурге заболели 13 339 и выздоровели 3 452 петербуржцаС начала пандемии в Санкт-Петербурге заболели 13 339 и выздоровели 3 452 петербуржцаФото: Артем КИЛЬКИН
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К 25 мая 2020 года Санкт-Петербург подошел с печальным рекордом: сутками ранее в городе зафиксировали сразу 20 смертей от коронавирусной инфекции. Такой смертности регион не показывал ни разу за время пандемии.

Самому молодому среди 20 умерших было 28 лет, самому пожилому – 90. В числе погибших – девять женщин и 11 мужчин. Общее число унесенных Covid-19 жизней дошло до 133.

Скачок смертности в Комитете по здравоохранению Петербурга объяснили переменами в режиме работы комиссии по летальным исходам, которая и причисляет каждую смерть к числу тех, чьей причиной стал именно коронавирус: так как комиссия стала трудиться интенсивнее, то и количество рассмотренных случаев возросло в два-три раза.

По последним данным, в Санкт-Петербурге выявили 13 339 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело с начала пандемии 3 452 петербуржца. Только за сутки на инфекцию обследовали 10 365 человек. На карантине сейчас находятся 3 343 петербуржца, из них 172 – в обсерваторе.

В связи с пандемией мусульмане Петербурга встретили Ураза-байрам тихо, не нарушая самоизоляцию: службу в Соборной мечети транслировали онлайн. При этом индекс самоизоляции за последние сутки опустился в «оранжевую» зону и составил 2,7.

Всем, кого коронавирус заставил работать еще усерднее, – врачам, полицейским, продавцам, чиновникам, курьерам, волонтерам – предложили пять бесплатных визитов к психологу.

Тем временем в Ленинградской области ввели «транзитный» режим для 11 наименее зараженных городов: начиная с сегодня, 25 мая, проезжать их на автомобиле придется без остановки. Исключение сделали для общественного транспорта и людей, работающих не рядом с домом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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