Общероссийский Оперативный штаб обнародовал новые цифры по заболевшим коронавирусной инфекцией за последние сутки. Также стали известны и Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 25 мая 2020 года: заболели еще 374 человека.

- По состоянию на 10:35 25 мая в Санкт-Петербурге зафиксированы 13 713 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. 3590 человек за все время пандемии вылечились, 138 - умерли, - сообщает информационный центр Оперштаба.

Таким образом, количество новых выявленных заражений снова идет вниз. Накануне заболевших было 384 человека, в понедельник - еще на десять меньше.

Новые данные по Санкт-Петербургу на 25 мая.Фото: Павел РОМАНОВ

Также подтверждены еще пять смертельных случаев. Если в воскресенье был резкий рост, умершими от коронавируса посчитали сразу 20 пациентов, что объяснялось усилением работы спецкомиссии, то в понедельник цифры оказались среднестатистическими. Всего в городе от COVID-19 скончались 138 человек.

Известно, что в активной фазе болезни находятся 9985 пациентов. Это на 231 больше, чем сутками ранее. Вылечились еще 138 человек.

Пока ситуация в Санкт-Петербурге не дает поводов для серьезного смягчения ограничительных мер, но явное снижение числа заболевших уже наметилось.