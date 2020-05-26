Как получить от своей управляющей компании то, что вы хотели, но боялись просить

От того, как организовано управление многоквартирным домом, зависит комфорт и безопасность жильцов. Впрочем, многие собственники жилья так и не понимают, что представляет собой механизм управления и как можно принять в нем участие. Может быть, поэтому управляющие компании не пользуются большой любовью у населения. Профессиональную и слаженную работу коммунальщиков мы воспринимаем, как должное, зато любые непонятные нам инициативы управляющих организаций моментально вызывают шквал народного гнева.

Безусловно, потребители вправе рассчитывать на высокое качество коммунального обслуживания, особенно с учетом того, что тарифы на ЖКХ регулярно растут. Но что значит - качественное обслуживание? Все мы хотим жить «как в Европе», «как в 21 веке», а какие стандарты и нормативы могут это обеспечить? И будут ли обслуживающие организации (не только частные, но и государственные) эти стандарты соблюдать? А самое главное - во сколько людям обойдется комфорт и порядок, ведь затраты на его обеспечение и поддержание постоянно растут.

27 мая в 18.00 на эти и другие вопросы в прямом эфире «Комсомольской правды» ответит генеральный директор управляющей компании «Управление комфортом» (входит в Группу RBI) Игорь Синькевич. Эксперт расскажет о нюансах взаимодействия собственников жилья и обслуживающей организации, напомнит, какие права имеют владельцы квартир и что входит в обязанности управляющей компании. И даст практические советы, как взаимодействие с УК сделать конструктивным.

Трансляция онлайн-конференции пройдет на сайте spb.kp.ru и в группах «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в соцсетях. Свои вопросы спикеру вы можете задать во время эфира или прямо сейчас – в комментариях к этой публикации.