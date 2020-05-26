Число зараженных падает: Новые данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 26 мая 2020 года

Федеральный Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции опубликовал последние сведения за прошедшие сутки. Также приведены и новые данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 26 мая 2020. Количество заболевших в городе составило 363 человека, что означает устойчивое падение числа зараженных за последние дни.

- По состоянию на 10:35 утра 26 мая общее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге составило 14 076. Из них 3744 пациента вылечились, 150 скончались, а 10 182 находятся в активной фазе болезни, - сообщает информационный центр Оперштаба.

Таким образом, Петербург остается на третьем месте в России по числу заболевших. Больше только в Москве - 169 903 всего и 105 574 в активной фазе, а также Подмосковье - 35 163 и 28 662 соответственно.

Всего по России подтверждено 362 342 случая заболевания коронавирусом, но важно другое - в последние дни число новых заражений неуклонно снижается. Как в общем по стране, так и в Санкт-Петербурге в частности.

Пик заболеваемости в городе пришелся на 15 и 16 мая, когда отмечены 541 и 525 случаев. После пошло устойчивое снижение. Последние три рабочих дня индекс показывает 389, 374 и 363 заболевших. В выходные было еще меньше, что связано в количеством проводимых тестов.

А вот число смертей наоборот растет, но только потому, что интенсивность работы увеличила комиссия по летальным исходам. Нынешние 12 случаев относятся к концу апреля-началу мая, когда заражаемость шла в рост.

Отметим, что за прошедшие сутки в городе выздоровели 154 человека.