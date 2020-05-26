В Смольном объяснили, почему отопительный сезон в Санкт-Петербурге в 2020 году был таким долгим

Несмотря на аномально теплую зиму, этот отопительный сезон в Петербурге стал самым продолжительным за последние 40 лет. Батареи грели целых 254 дня! Последние дни многие на самоизоляции буквально изнывали дома от жары. Но этот день настал: отключили отопление 26 мая, когда за окном устоялась по-настоящему летняя погода. Почему в квартирах так долго топили, рассказал губернатор города на заседании правительства 26 мая.

– Конечно, многие петербуржцы обращались ко мне по поводу отключения отопления. Мы рассматривали этот вопрос. И решили, поскольку погода несколько раз резко менялась – пусть лучше дома будет тепло, чем холодно, – отметил Александр Беглов.

С майской погодой Петербургу в этом году действительно не очень повезло. Жаркие дни только-только пришли в город. А до этого были и дожди, и холод, а середине месяца – даже снег и град. Чтобы горожане не простудились и не попали в больницы в сложный период коронавируса, отопление решили подольше не отключать.

Отопительный сезон в Петербурге стал самым продолжительным за последние 40 лет.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Сегодня очень опасно простыть и получить воспаление легких или еще какие-то заболевания. И в тех сложных условиях, в которых сегодня находится здравоохранение, выполняют свой долг медики, создавать им дополнительную работу и рисковать здоровьем горожан мы не можем. Да, может быть, это не так комфортно, но лучше, чтобы жители города не простывали дома, особенно детишки, – отметил губернатор Петербурга.

Напомним, из-за коронавируса в городе также решили перенести испытания тепловых сетей с весны на осень. В том числе, чтобы петербуржцы в этот непростой период не сталкивались с коммунальными неудобствами и отключениями воды и отопления.