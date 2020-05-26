Ленинградская область протестирует новые тест-системы на определение COVID-19 российской разработки

В Ленинградской области появились новые тест-системы, при помощи которых врачи смогут определять у пациентов коронавирусную инфекцию максимально точно. Речь идет о разработке отечественной компании «Система-БиоТех».

- Первая партия уже поступила в Ленинградскую областную клиническую больницу в качестве пожертвования от МТС и благотворительного фонда «Система», - сообщили «Комсомолке» в оперативном штабе региона. - Она насчитывает 2 000 тест-систем, которые будут направлены на бесплатное тестирование жителей.

Высокочувствительный тест позволяет в течение часа (без учета подготовки лабораторных проб для анализа) определить наличие большинства известных в настоящее время серотипов вируса с чувствительностью, близкой к 100%.

Отметим, что Ленобласть — один из первых регионов в стране, которые получили подобную благотворительную поддержку. В ближайшем будущем программа помощи распространится и на некоторые другие российские регионы.