2020-05-26T15:53:51+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ отменил минимальную ставку по торговому эквайрингу за май

Ранее аналогичное решение было принято в апреле - в целях поддержки клиентов Банка
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Банк УРАЛСИБ отменил минимальную ставку по торговому эквайрингу за май. Фото: Гусева Евгения.Банк УРАЛСИБ отменил минимальную ставку по торговому эквайрингу за май. Фото: Гусева Евгения.
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Банк УРАЛСИБ отменил взимание минимальной фиксированной ставки за май 2020 года по действующим договорам торгового эквайринга для всех клиентов. Ранее аналогичное решение было принято в апреле - в целях поддержки клиентов Банка, столкнувшихся со снижением клиентского потока в период режима самоизоляции.

Банк УРАЛСИБ реализует целый комплекс мер поддержки для клиентов сегмента малого бизнеса. В том числе предлагается упрощенный процесс оформления кредитных каникул. Воспользоваться ими может предприниматель - заемщик Банка в сегменте малого бизнеса любой отрасли. Условия по кредитным каникулам предусматривают возможность отсрочки до 9 месяцев - как по основному долгу, так и по основному долгу с процентами, в том числе с возможным увеличением срока кредитования.

Также Банк УРАЛСИБ расширяет возможности удаленных сервисов для клиентов малого бизнеса. Новая система дистанционного обслуживания РКО позволяет проводить платежи без посещения офиса, в любой момент получать полную информацию о состоянии счета и истории операций, размещать временно свободные средства на онлайн депозиты сроком от 1 дня с повышенной процентной ставкой, а также существенно экономить на стоимости обслуживания счета и проведении платежей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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