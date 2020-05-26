2020-05-26T23:01:51+03:00
Здоровье

Помоги врачам – прими участие в благотворительной акции от аптек Санкт-Петербурга

Деньги с каждой проданной упаковки некоторых лекарств перечислят для поддержки городских медучреждений
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Каждый петербуржец может принять участие в благотворительной акции и помочь медикам. Фото: предоставлено "Комсомолке"Каждый петербуржец может принять участие в благотворительной акции и помочь медикам. Фото: предоставлено "Комсомолке"
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С 15 мая по 30 июня каждый петербуржец может отблагодарить врачей, трудящихся не покладая рук во время пандемии коронавируса. Помочь медикам проще простого. Необходимо купить в аптеках одно из следующих лекарств: «Арбидол» для профилактики лечения ОРВИ, «Коделак» для лечения кашля при заболеваниях дыхательных путей с образованием мокроты, «Риностоп» для лечения насморка или же витамины «Компливит».

Покупка хотя бы одного из четырех указанных лекарств поможет рублем медикам.

Покупка хотя бы одного из четырех указанных лекарств поможет рублем медикам.

В итоге с каждой проданной упаковки этих лекарств будут перечислять по 1 рублю на поддержку медучреждений Северной столицы. Отметим, что акция распространяется только на сети «Аптека для бережливых», «Петербургские аптеки», а также компанию «ПрофитМед».

Благотворительность поддержали и в региональной общественной организации «Врачи Санкт-Петербурга». Исполнительный директор Дмитрий Ченцов уверен, что самое страшное позади, но врачи по-прежнему сталкиваются с рядом проблем.

- Сегодня, применяя полученный опыт, следует объединить усилия в дальнейшей борьбе против пандемии, быть полезными людям и друг другу, быть услышанными государством и обществом. Мы уверены, что абсолютно недопустимы нарушения трудовых прав, «игра» со стимулирующими и компенсационными выплатами, - подчеркивает Дмитрий Ченцов.

В РОО «Врачи Санкт-Петербурга» предсказывают, что позднее городских медиков будут ждать отложенные и накопившиеся проблемы: «разрегулированные» гипертония и диабет, декомпенсированные случаи хронической сердечной недостаточности, тревога и депрессия, запоздалые обращения при новообразованиях, очереди на плановые операции, реабилитацию. Поэтому в совете «Врачей Санкт-Петербурга» призывают медработников не стесняться и обращаться к ним за помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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