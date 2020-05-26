Помоги врачам – прими участие в благотворительной акции от аптек Санкт-Петербурга

С 15 мая по 30 июня каждый петербуржец может отблагодарить врачей, трудящихся не покладая рук во время пандемии коронавируса. Помочь медикам проще простого. Необходимо купить в аптеках одно из следующих лекарств: «Арбидол» для профилактики лечения ОРВИ, «Коделак» для лечения кашля при заболеваниях дыхательных путей с образованием мокроты, «Риностоп» для лечения насморка или же витамины «Компливит».

Покупка хотя бы одного из четырех указанных лекарств поможет рублем медикам.

В итоге с каждой проданной упаковки этих лекарств будут перечислять по 1 рублю на поддержку медучреждений Северной столицы. Отметим, что акция распространяется только на сети «Аптека для бережливых», «Петербургские аптеки», а также компанию «ПрофитМед».

Благотворительность поддержали и в региональной общественной организации «Врачи Санкт-Петербурга». Исполнительный директор Дмитрий Ченцов уверен, что самое страшное позади, но врачи по-прежнему сталкиваются с рядом проблем.

- Сегодня, применяя полученный опыт, следует объединить усилия в дальнейшей борьбе против пандемии, быть полезными людям и друг другу, быть услышанными государством и обществом. Мы уверены, что абсолютно недопустимы нарушения трудовых прав, «игра» со стимулирующими и компенсационными выплатами, - подчеркивает Дмитрий Ченцов.

В РОО «Врачи Санкт-Петербурга» предсказывают, что позднее городских медиков будут ждать отложенные и накопившиеся проблемы: «разрегулированные» гипертония и диабет, декомпенсированные случаи хронической сердечной недостаточности, тревога и депрессия, запоздалые обращения при новообразованиях, очереди на плановые операции, реабилитацию. Поэтому в совете «Врачей Санкт-Петербурга» призывают медработников не стесняться и обращаться к ним за помощью.