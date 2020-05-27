В честь Дня города 27 мая прогремит артиллерийский салют

27 мая Санкт-Петербург празднует свой официальный день рождения. В нынешнем году Северной столице исполняется 317 лет. И хоть большинство торжеств из-за коронавируса пройдет онлайн, а традиционный фейерверк и вовсе отменен, салют все же будет. В честь Дня города курсанты Михайловского военного училища произведут 30 залпов из пушек.

- 27 мая, в 20:00 расположенные у Петропавловской крепости расчеты двенадцати пушек Д-44 произведут 30 холостых артиллерийских залпов, - сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев, чьи слова приводит пресс-служба ЗВО.

По давней традиции, каждый залп будет именным, то есть посвящен выдающимся жителям города, важным историческим событиям, подвигам солдат, сражавшимся на Ленинградском фронте и так далее.

Конечно, салют – не фейерверк и ничего, кроме вспышки и дыма от пороха в момент залпа, увидеть будет нельзя – только услышать. Поэтому массово выходить в центр города не имеет никакого смысла, тем более, что это грозит опасностью - можно заразиться коронавирусом.

Именно по этой причине был отменен традиционный красочный фейерверк, да и большая часть торжеств. Нынешний день рождения Санкт-Петербург отметит скромно и не выходя из дома.

Но в любом случае, редакция петербургской «Комсомолки» искренне поздравляет любимый город с праздником. Виват, Санкт-Петербург!

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