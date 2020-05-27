Федеральный Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 привел новые данные по числу заболевших за последние сутки. Стали также известны и новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 27 мая 2020 года: заболели еще 387 человек

- По состоянию на 10:35 27 мая обще число случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге достигло 14 463. Из них 4458 закончились выздоровлением больного, а 158 - смертью пациента. В активной фазе болезни остаются 9847 человек, - сообщает информцентр Оперативного штаба.

Новые данные по Петербургу на 27 мая.Фото: Павел РОМАНОВ

Таким образом, по сравнению с последними днями, в городе немного выросло количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19, однако это отголоски майских праздников, когда петербуржцы массово вышли на прогулки.

Также на восемь случаев увеличилось и количество смертельных исходов. Зато резко возросло число пациентов, излечившихся от коронавируса. 27 мая врачи выписали сразу 714 человек. Это абсолютный рекорд. Благодаря этому число больных в активной фазе упало ниже 10 тысяч.