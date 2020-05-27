Геннадий Щербина: От нас зависит, каким Петербург будет в настоящем и каким станет в будущем

- Санкт-Петербург обладает своей уникальной энергетикой и обликом. Таким его сделали самоотверженность и настойчивость основателя - Петра I, ответственность и усердие нескольких поколений петербуржцев, неравнодушие и любовь сегодняшних жителей города.

И каждый день рождения Северной столицы объединяет всех, кто в ней живет. Город на Неве не раз переживал события, которые меняли ход истории, становились вызовом или открывали новые возможности. Вот и сейчас город переживает очередной виток своего развития, и уже современное поколение петербуржцев вписывает в его историю свои достижения. Не остаются в стороне и строители. Сколько труда, души и тепла вложило несколько поколений строителей, чтобы в Петербурге было комфортно и приятно жить!

Я благодарен каждому из них за эту созидательную энергию. Совместно мы развиваем экономику, открываем новые и модернизируем действующие производства, строим современные жилые комплексы, открываем детские сады и школы, ремонтируем дороги.

В этом году свой день рождения Петербург встречает в необычных условиях: не будет привычного праздничного веселья на улицах. Но мы точно знаем, что сможем преодолеть любые трудности! Потенциал Северной столицы во многом зависит от отношения к ней каждого из нас. Наши повседневные поступки определяют, каким Петербург достанется нашим детям и внукам в будущем.

Сегодня мы открываем новую страницу истории города, и пусть в ней будет много поводов для гордости за успехи наших земляков и за наш родной Санкт-Петербург. А мы, строители, опираясь на бесценный опыт ветеранов отрасли и современные достижения, сделаем все, чтобы жить в нашем городе было комфортно и безопасно.

От всей души желаю всем петербуржцам здоровья и хорошего настроения! Совершайте больше добрых дел на благо родного города, берегите и любите его. С праздником!