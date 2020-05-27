Пусть поскорее этот кошмар закончится: Елизавета Боярская, Борис Смолкин и Семен Стругачев поздравили Санкт-Петербург с Днем города

Сегодня, 27 мая 2020 года Санкт-Петербург отмечает 317 лет со дня основания. В связи с этим мы задали вопрос известным петербуржцам: А что бы вы пожелали городу в день рождения?

Семен СТРУГАЧЕВ, народный артист России:

- Я желаю, чтобы скорее театры заработали, чтобы мы встречались в зрительном зале, а не на страницах газет. Пожелать, чтобы культура вернулась в город, потому что без нее Санкт-Петербург - не город. Бедные люди! Выпивать и закусывать им уже надоело, поэтому пусть поскорее этот кошмар закончится и мы увидимся - вы в зале, а я на сцене. И чтобы маски все сняли! А то, не дай бог, придется и актерам в масках играть.

Сергей МАЛИНКОВИЧ, руководитель петербургского отделения партии «Коммунисты России»:

- Я бы пожелал, чтобы поскорее были сняты ограничения, чтобы это тревожное и непростое время, в котором мы все оказались, стало историей для города. И мы поскорее о нем забыли. Чтобы Петербург вернулся в свой привычный ритм, на улицах были люди, чтобы были открыты кафешки, ходили кораблики по рекам и каналам. Думаю, каждый житель нашего города этого желает сейчас.

Елизавета БОЯРСКАЯ, заслуженная артистка России:

- Я бы пожелала, чтобы наш город поскорее открыл ворота для туристов. У нас город очень гостеприимный, всем здесь очень нравится. Я надеюсь, что уже совсем скоро такая возможность будет, что иностранцы будут восхищаться величием и красотой Петербурга, а наши доброжелательные жители и хозяева кафе и сувенирных лавочек будут расточать свое обаяние и получать хорошие доходы.

Василий ГЕРЕЛЛО, оперный певец:

- Желаю процветания и многая лета, конечно! А самое главное - чтобы закончилась наконец вся эта история с коронавирусом и карантином. Хотя город у нас особенный - он как-никак блокаду пережил, так что от этой неприятности точно без труда оправится.

Борис СМОЛКИН, заслуженный артист РФ:

- Я поздравляю наш город и наших жителей, хотелось бы, чтобы начальство бережнее относилось к нашему городу. А горожанам я желаю здоровья и наслаждаться тем, что живут в таком великом и прекрасном городе.

Валерия ДАВЫДОВА, читатель «КП»:

- Я желаю нашему любимому городу стойко перенести все испытания и выйти из сложившейся ситуации цветущим и жизнерадостным. А мы, жители, ему в этом поможем. Ну и, конечно, побольше бы солнечных, теплых деньков и ясного неба. А еще - оставаться самым прекрасным городом на Земле. Я много где бывала, но краше Петербурга места не видела.