2020-05-27T13:10:50+03:00
Общество

Знаменитый Фестиваль тюльпанов на Елагином острове перешел в онлайн

На территории ЦПКиО распустились тысячи цветов, но вживую их увидеть смог только фотограф «Комсомолки»
Петр КИБЕР
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На Елагином острове зацвели тысячи тюльпанов.На Елагином острове зацвели тысячи тюльпанов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Знаменитый Фестиваль тюльпанов, который проходит каждую весну на Елагином острове, в нынешнем году перешел в онлайн-режим. Из-за карантинных мер вход в ЦПКиО закрыт, а наслаждаться распустившимися цветами можно только по фотографиям.

- На страницах парка в социальных сетях собраны различные активности с тюльпаном в центре внимания: авторские мастер-классы для детей и взрослых, школа цветоводства, конкурсы с призами от друзей фестиваля, атмосферные видеоролики и анимация, художественно-документальный фотопроект «Tulipmania Art» от наших друзей из Мюнхена. И самое главное - свежие фото весеннего парка в цвету! – сообщает пресс-служба ЦПКиО

Онлайн-фестиваль тюльпанов проходит в Санкт-Петербурге.В Санкт-Петербурге с 18 по 31 мая проходит "Фестиваль тюльпанов на Елагином острове". В этом году из-за коронавируса событие перешло в онлайн формат

Впрочем, есть и исключения, так фотокорреспондент «КП-Петербург» смог попасть на Елагин остров и сделать красочные фото цветущего парка. Сейчас здесь зацветают 200 000 луковиц тюльпанов, а сам фестиваль в нынешнем году посвящен конструктивизму.

В этом году Фестиваль тюльпанов проходит в онлайн-режиме. Фото: Олег ЗОЛОТО

В этом году Фестиваль тюльпанов проходит в онлайн-режиме.Фото: Олег ЗОЛОТО

Для создания цветников за вдохновляющую основу было взято творчество отечественных художников-авангардистов, таких как Каземир Малевич, Эль Лисицкий, Александра Экстер и других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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