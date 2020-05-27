«Мы помогаем Петербургу развивать энергосбережение»

Эпидемия медленно отступает, но ситуация в стране и в Петербурге остается непростой. К привычной жизни мы сможем вернуться нескоро, но в остальном жизнь горожан не изменится благодаря тем, кто трудится для нас, несмотря на карантин и кризис.

АО НПФ ЛОГИКА работает в Петербурге уже 30 лет и пережила вместе с городом не одну трудную эпоху. За эти годы фирма выросла до крупной корпорации российского масштаба с мощной производственной базой - консорциума ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ. А начиналось все в далеком 1989 году, когда в Ленинграде был разработан первый отечественный микропроцессорный тепловычислитель СПТ90. Это был прорыв, а совершили его разработчики фирмы ЛОГИКА.

РОДИНА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ

- Сегодня часто говорят о новой технологической революции, а наша компания все 30 лет своего существования занималась автоматизацией. Раньше подсчет потраченного тепла вели с помощью самописцев и планиметров. Мы придумали, как сделать этот процесс эффективнее, и создали первый вычислитель, - рассказывает генеральный директор консорциума ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ Павел Никитин. - В начале 90-х был организован серийный выпуск приборов учета энергоносителей. Наши приборы оказались очень востребованы, и их начали внедрять по всей стране. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что с момента промышленного производства этих приборов начал формироваться рынок современных отечественных средств учета потребления энергии. Сегодня нашей продукцией оборудованы многие дома и предприятия Петербурга.

Генеральный директор консорциума ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ Павел Никитин.Фото: Андрей ГАШЕВ

- То есть теплосчетчики впервые были созданы именно в Петербурге?

- Да, наш город можно с полным правом назвать столицей отечественных теплосчетчиков. Со временем, кроме нашей компании, в Петербурге появилось еще несколько заводов - изготовителей приборов теплоучета, и сейчас мы вместе производим 70-80 процентов оборудования, которое продается и монтируется в России и странах ближнего зарубежья.

- Чем ваша компания отличается от коллег-производителей?

- Чтобы теплосчетчики были действительно полезны и эффективны, их нужно профессионально смонтировать и обслуживать, при необходимости ремонтировать, поверять. Поэтому уже в самом начале мы решили заниматься не только разработкой и производством приборов учета, но и сопровождением оборудования на всех стадиях его жизненного цикла - внедрения, сервисного обслуживания, эксплуатации, поверки, ремонта и утилизации. У нас создана обширная сервисная сеть, которая включает более 120 лицензионных центров в России и СНГ.

Первый в России микропроцессорный тепловычислитель СПТ90 разработан в 1989 году. Фото: личный архив фирмы ЛОГИКА.

ЗНАНИЯ ПОМОГАЮТ РАЗВИВАТЬСЯ

- Внедрение энергосберегающих технологий поддерживают и региональные и федеральные власти, но результаты пока оставляют желать лучшего…

- Одна из главных проблем в сфере энергосбережения - дефицит квалифицированных специалистов, опытных производственников-практиков, которые могут реализовывать сложные проекты и добиваться реальной экономии энергоресурсов. Поэтому консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ активно занимается просветительской деятельностью в области энергосбережения. У нас разработаны собственные программы обучения специалистов. Мы регулярно проводим семинары для технического персонала организаций, которые используют наше оборудование, в том числе выездные. Также мы стараемся обеспечить эффективное взаимодействие экспертного сообщества со всеми участниками рынка. Это необходимо для оценки текущего состояния отрасли и обсуждения ее главных проблем. Для этого ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ совместно с профессионалами организует конференции, на которые собираются эксперты со всех уголков нашей страны. Также мы поддерживаем Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче, чтобы на неформальном уровне доносить до людей важность этой темы.

- Опыт компании как-то используется на административном уровне?

- Наша компания участвовала в разработке Региональных методических документов, устанавливающих общие требования к эксплуатации и техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии. Эту инициативу поддержал Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга. Региональные методические документы были изданы в 2018 году. Сегодня они используются в процессе обучения специалистов, работающих в сфере ЖКХ, энергетики и промышленности.

ЦТП в Санкт-Петербурге после реконструкции. Фото: личный архив фирмы ЛОГИКА.

КРИЗИС - ПОВОД К РАЗВИТИЮ

- Как компания переживает нынешние непростые времена?

- Мне казалось, что после 90-х годов нас уже ничем не удивить, но то, что происходит сегодня, это абсолютно новая реальность, к которой нужно приспосабливаться. Я считаю, что кризисные ситуации, когда ты чувствуешь ответственность за предприятие, сотрудников, заставляют нас находить самые эффективные решения. Очевидно, что после этого кризиса выживут только сильнейшие. Безусловно, мы все надеемся на реальную поддержку со стороны правительства страны, но нам самим необходимо предпринимать усилия по спасению отрасли, ведь мы - предприниматели. Поэтому консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ разрабатывает систему мероприятий для поддержки своих региональных партнеров, лицензионных центров и компаний, использующих наши технологические решения.

- Как вы считаете, какие уроки мы вынесем после окончания пандемии?

- Сложная эпидемиологическая ситуация заставляет нас больше думать о своем здоровье. Мы, например, в первую очередь позаботились о безопасности своего персонала. В кратчайшие сроки ввели режим удаленки, оперативно приняли меры по обеспечению санитарной безопасности. Набор «маска-перчатки-санитайзер» стал уже привычным для специалистов, продолжающих работать в офисе, производственных цехах и на складе.

Но если рассуждать глобально, то забота о своем здоровье должна быть нормой. И я надеюсь, что энергосбережение со временем станет такой же неотъемлемой частью нашей культуры. Дело не только в экономии. Обладая значительными природными ресурсами, долгие годы люди мало заботились о том, как организовать их эффективное использование. Но ресурсы истощаются, и жить, как прежде, уже нельзя, поэтому энерго- сбережение - это не разовая акция по замене приборов учета, это образ мышления и понимание того, что судьба планеты зависит от каждого из нас, а вернее, от того, сколько мы потребляем природных ресурсов и как бережно мы их расходуем!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ГОРОД!

- Что бы вы пожелали Петербургу в день рождения?

- Ситуация сегодня непростая. Но наш город переживал и более сложные события, так что и эти испытания мы выдержим. Я бы пожелал всем жителям Петербурга здоровья и оптимизма. Все неприятности пройдут, и мы будем решать новые задачи.

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СПРАВКА

АО НПФ ЛОГИКА была основана в 1989 году как независимая частная научно-производственная компания. За 30 лет фирма стала крупной, динамично развивающейся корпорацией с мощной производственной базой и развитой структурой - консорциумом ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ. Сегодня консорциум обеспечивает полный комплекс работ: от разработки, производства и поставки до внедрения, эксплуатации, поверки, ремонта и утилизации. Приборы серии ЛОГИКА рассчитаны как на поставщиков, так и на потребителей горячей воды и пара, электроэнергии, природного и различных технических газов.