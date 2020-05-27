2020-05-27T13:57:39+03:00
Общество

Начальник ГУП "Петербургский метрополитен" избран почетным гражданином города

Коллективы "Метропресс" и "Союза издателей и распространителей" поздравляют Владимира Гарюгина с заслуженным признанием
Поделиться:
Начальник ГУП "Петербургский метрополитен" избран почетным гражданином города.Начальник ГУП "Петербургский метрополитен" избран почетным гражданином города.
Изменить размер текста:

Дорогой Владимир Александрович!

Тридцать лет вы обеспечиваете безопасное передвижение миллионов пассажиров петербургского метро. Ваше трудолюбие и преданность делу, свидетелями которых мы были все это время, получили заслуженное признание.

Будучи частью дружного подземного коллектива, мы разделяем гордость тысяч сотрудников Петербургского метрополитена за то, что именно вам присвоено звание почетного гражданина Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Памятнику Петру Первому возложили цветы в честь Дня города Санкт-Петербурга
Парки Петергофа, Царского села и Павловска могут открыть уже с 1 июня
В Санкт-Петербурге потратили "не туда" 344 миллиона рублей бюджетных денег
Из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин общежитие Политехнического университета в Санкт-Петербурге
Губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области поздравили петербуржцев с Днем города
Российская национальная библиотека празднует 225-летие в Санкт-Петербурге
Комитет здравоохранения раскрыл подробности о 8 новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге
Законодательное собрание поздравило жителей Санкт-Петербурга с Днем города
Вывозной рейс из Кишинева прилетит в Санкт-Петербург 27 мая 2020 года
Появились подробности об умершей от коронавируса беременной женщине