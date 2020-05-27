Начальник ГУП "Петербургский метрополитен" избран почетным гражданином города
Коллективы "Метропресс" и "Союза издателей и распространителей" поздравляют Владимира Гарюгина с заслуженным признанием
Начальник ГУП "Петербургский метрополитен" избран почетным гражданином города.
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Дорогой Владимир Александрович!
Тридцать лет вы обеспечиваете безопасное передвижение миллионов пассажиров петербургского метро. Ваше трудолюбие и преданность делу, свидетелями которых мы были все это время, получили заслуженное признание.
Будучи частью дружного подземного коллектива, мы разделяем гордость тысяч сотрудников Петербургского метрополитена за то, что именно вам присвоено звание почетного гражданина Санкт-Петербурга.
ИСТОЧНИК KP.RU